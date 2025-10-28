Shohei Ohtani conectó dos jonrones y empató un récord de las Grandes Ligas (MLB, por sus siglas en inglés) de 119 años con cuatro extrabases en el tercer juego de la Serie Mundial la noche del lunes 27 de octubre, ofreciendo otra actuación histórica en el Dodger Stadium.

Después de su ráfaga de cuatro hits en las primeras siete entradas, Ohtani recibió cinco bases por bolas consecutivas en este maratónico juego de 18 entradas, convirtiéndose en el primer pelotero de las Grandes Ligas en 83 años en embasarse nueve veces en un solo encuentro, y mucho menos en postemporada.

Los Dodgers finalmente ganaron 6-5 con un jonrón de Freddie Freeman para dejar en el terreno al rival al inicio de la decimoctava entrada.

"Lo que más importa es que ganamos", dijo Ohtani a través de su intérprete. "Lo que logré hoy fue dentro del contexto del juego, y lo importante ahora es pasar la página y pensar en el siguiente".

El cuadrangular decisivo de Freeman cayó apenas 17 horas antes de que Ohtani haga su primera apertura en la Serie Mundial, cuando lanzará para los Dodgers en el cuarto juego, el martes por la noche.

"Quiero irme a dormir lo antes posible para poder estar listo", comentó Ohtani sonriendo.

El inicio de Ohtani, y el primer récord de la noche

Shohei inició la parte baja de la primera entrada con un doble de regla al jardín derecho. Luego siguió con un jonrón solitario al mismo sector en la tercera entrada ante el abridor de Toronto, Max Scherzer, y añadió un doble productor en la quinta contra el relevista Mason Fluharty durante el rally de empate de Los Ángeles.

Posteriormente, conectó un cuadrangular solitario del empate ante Seranthony Domínguez con un out en el séptimo episodio. Fue su sexto jonrón en los últimos cuatro juegos de los Dodgers, con lo que igualó los ocho vuelacercas de Corey Seager en 2020, la mayor cantidad para un jugador del equipo angelino en una sola postemporada.

El segundo episodio y nuevo récord de Ohtani

Los Blue Jays ya habían tenido suficiente de Ohtani para la novena entrada: el mánager John Schneider lo caminó intencionalmente en la novena, undécima, decimotercera y decimoquinta, y la estrategia funcionó, ya que sus compañeros no lograron llevarlo al plato.

Ohtani se convirtió en el primer jugador en ser caminado intencionalmente cuatro veces en un juego de postemporada, solo uno menos que el récord general de las Grandes Ligas, establecido por Andre Dawson en mayo de 1990.

Con un hombre en primera, los Blue Jays lanzaron a Ohtani en la decimoséptima entrada, pero apenas, con Brendon Little enviando cuatro lanzamientos fuera de la zona.

Asimismo, Ohtani se convirtió en el primer jugador en llegar a base nueve veces desde que Stan Hack registró cinco hits y cuatro bases por bolas para los Cachorros en un juego de 18 entradas el 9 de agosto de 1942, igualando un récord también logrado por Max Carey en 1922 y Johnny Burnett en 1932.

Tras convertirse en el primer pelotero en la historia de la MLB con tres juegos de múltiples jonrones en una sola postemporada, Ohtani está a dos vuelacercas de igualar el récord de Randy Arozarena.

Solo otro jugador en la historia del beisbol había tenido cuatro extrabases en un juego de Serie Mundial: Frank Isbell, quien bateó cuatro dobles para los White Sox de Chicago en el quinto juego de 1906 contra los Cachorros.

Ohtani también se convirtió en el primer bateador con múltiples juegos de al menos 12 bases totales en una misma postemporada. El único otro jugador con dos juegos de ese tipo en toda su carrera de playoffs fue Babe Ruth.

Una vez más, Ohtani ofreció un espectáculo para los fanáticos de Los Ángeles, logrando su primer juego de cuatro hits en postemporada durante su regreso al Dodger Stadium, tras haber conectado tres jonrones y ponchado a 10 bateadores de Milwaukee en su brillante actuación de dos vías durante la Serie de Campeonato de la Liga Nacional hace 10 días.

Los números de Ohtani… hasta hoy

Ohtani suma seis hits y cinco carreras impulsadas en los primeros tres juegos de la Serie Mundial contra Toronto, la ciudad donde los aficionados corearon "¡No te necesitamos!", mientras los Blue Jays ganaban el primer juego. El japonés también conectó un cuadrangular tardío en esa derrota abultada.

El japonés abrirá por primera vez un juego de Serie Mundial como lanzador en el cuarto juego, el martes por la noche.

La estrella nipona conectó dos jonrones en el primer juego de postemporada de los Dodgers ante Cincinnati, pero no había vuelto a volarse la barda hasta su histórica actuación en la Serie de Campeonato. Los tres de esos batazos fueron solitarios, y volvió a conectar un par sin gente en base en el tercer juego.

Primero, conectó un batazo de 389 pies dentro del poste del jardín derecho en la tercera entrada.

Después de que el relevista de los Dodgers, Blake Treinen, permitiera que los Blue Jays retomaran la ventaja 5-4 en la séptima, Ohtani lo empató con un jonrón de 401 pies entre el jardín izquierdo y central.

Ohtani ahora solo está detrás de Arozarena, quien estableció el récord de las Grandes Ligas con 10 jonrones en postemporada en 2020, antes de que Tampa Bay perdiera la Serie Mundial ante Seager y los Dodgers.

Shohei conectó un doble en el segundo lanzamiento de Scherzer, aunque sus compañeros no pudieron llevarlo a home. Fue pieza clave en el rally de empate cuando conectó un doble al jardín izquierdo-central en la quinta, impulsando un lanzamiento de Fluharty hacia la brecha para su primer hit al campo opuesto desde el 20 de septiembre, un lapso de 77 turnos al bate.

Después de ese doble, Ohtani anotó la carrera del empate con un sencillo de Freddie Freeman.

Los Blue Jays sacaron a Scherzer justo antes de que Ohtani subiera al bate y lo reemplazaron con Fluharty, quien memorablemente lo ponchó con las bases llenas para escapar de un gran aprieto y asegurar una victoria de 5-4 para Toronto en el Dodger Stadium en agosto.

Ohtani intentó robar la segunda base después de ser caminado en la novena, pero fue puesto out cuando se levantó y dejó la base por un instante. Más tarde, avanzó a segunda con un sencillo de Mookie Betts con dos outs en la undécima, aunque se detuvo con cuidado debido a calambres. Se mantuvo en el juego y Freeman fue retirado con un elevado que cerró la entrada.

Con Tommy Edman en tercera en la decimotercera, los Blue Jays caminaron intencionalmente a Ohtani y a Betts para llenar las bases con dos outs. Freeman, quien terminó el Juego 1 de la Serie Mundial del año pasado con un Grand Slam, conectó un elevado de 379 pies hasta la franja de advertencia en el jardín central.

El boleto de Ohtani en la decimoséptima entrada puso a dos Dodgers en base con dos outs, pero Betts falló con un elevado, terminando el encuentro de 1-8.

