Javier Aguirre ya tiene fecha para entregar lista de la Selección Mexicana para el Mundial 2026

La hoja de ruta de la Selección Mexicana rumbo al Mundial de 2026 ya está definida. Duilio Davino, director de selecciones nacionales, precisó los tiempos en los que se dará a conocer la convocatoria de Javier Aguirre, así como el periodo de descanso y la fecha en la que arrancará la concentración del equipo tricolor.

El dirigente explicó que la lista se hará pública en la semana previa a la última jornada del Clausura 2026 . Tras ello, los futbolistas convocados tendrán algunos días de recuperación antes de integrarse al campamento nacional, el cual comenzará oficialmente el 6 de mayo.

Convocatoria, descanso y proceso mundialista

Con el cierre de la fase regular programado para el 26 de abril, los jugadores considerados por Aguirre dispondrán de cerca de 10 días de descanso antes de reportar con la Selección Mexicana, como parte de una planificación enfocada en llegar en óptimas condiciones al torneo.

Por su parte, el periodista David Medrano mencionó que a más tardar el 11 de mayo deberá entregarse una prelista de 55 futbolistas, mientras que el 1 de junio se presentará la convocatoria definitiva para disputar la Copa del Mundo, fechas clave en la conformación del plantel final.

La Liguilla se jugará sin seleccionados

Otro punto que quedó ratificado es que los jugadores llamados por el cuerpo técnico no participarán en la Liguilla del Clausura 2026 . Pese a las versiones sobre posibles acuerdos con los clubes, la decisión se mantiene firme y prioriza la preparación del combinado nacional.

Davino también dejó claro que los futbolistas considerados para el Mundial que no disputen la fase final del torneo local no quedarán fuera de la lista definitiva, asegurando continuidad en el proyecto.

La medida impactará directamente en varios equipos de la Liga MX, que deberán encarar la etapa decisiva del campeonato sin algunos de sus elementos más importantes.

SV