Richard Ledezma celebra su primer gol con el Tricolor

Tras la victoria de la Selección Mexicana 4-0 sobre Islandia, Richard Ledezma, mediocampista del Guadalajara, expresó su satisfacción por anotar su primer tanto con el combinado nacional. El futbolista, quien recientemente realizó el proceso de “One Time Match” para integrarse definitivamente al proyecto de Javier Aguirre, destacó la importancia de este logro en su carrera.

“Estoy muy contento por el gol hoy y vamos a ver en la lista final”, señaló Ledezma, subrayando que su presencia en el marcador es resultado de un esfuerzo personal constante . “Para mí es un orgullo representar a México y obviamente es un esfuerzo mío que yo lo hago propio, se ve hoy en el partido que me regaló el gol”.

El jugador aprovechó para aclarar versiones sobre su proceso de naturalización y elección de selección, explicando que la demora se debió a trámites administrativos y no a falta de interés. “No tenía el pasaporte mexicano, es la verdad que allá en Europa no lo tenía, Chivas vino y lo tenía que sacar y lo saqué”, puntualizó, desmintiendo dudas sobre su compromiso con el Tricolor. Ledezma afirmó que su deseo de vestir la camiseta verde nació desde el primer contacto con Aguirre: “Desde ese momento que me dio el ‘ok’ Javier, la verdad”.

Sobre su polivalencia táctica, el volante recordó su formación en el PSV Eindhoven, donde adquirió experiencia internacional que ahora pone al servicio de la selección. “Lo jugué allá en Holanda... jugué Champions y todo eso... creo que tengo esa experiencia para hacerlo”, comentó respecto a su adaptación a distintos sistemas defensivos. Finalmente, reafirmó su identidad con el club tapatío, asegurando que “desde niño yo siempre amaba a Chivas” y que representar a dicha institución es algo que le motiva diariamente .

