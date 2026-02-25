México golea a Islandia en Querétaro y cierra filas para marzo

La Selección Nacional de México, con sabor rojiblanco, derrotó 4-0 a Islandia en el Estadio La Corregidora, en lo que representó el último ensayo de Javier Aguirre antes de la Fecha FIFA de marzo. El encuentro se desarrolló bajo un estricto dispositivo de seguridad en los alrededores del inmueble tras los recientes hechos violentos en el país, e incluyó un homenaje a los soldados caídos del Ejército Mexicano.

En lo deportivo, el conjunto Tricolor dominó con anotaciones de Richard Ledezma al minuto 22, Armando González al 24’, Jesús Gallardo al 59’ y Brian Gutiérrez al minuto 91. Con un estadio pletórico que entonó el "Cielito Lindo" y coreó cada jugada, el equipo local cumplió con el trámite ante un rival que ofreció poca resistencia.

Este triunfo marca el cierre de la etapa de evaluación para elementos de la Liga MX. A partir del próximo mes, Aguirre comenzará a integrar a los futbolistas que militan en Europa, perfilando la base definitiva rumbo a la Copa del Mundo 2026. México volverá a la actividad el 28 de marzo para enfrentar a Portugal en la reinauguración del Estadio Azteca, con la expectativa de la presencia de Cristiano Ronaldo, para posteriormente viajar a Arlington, Texas, y medirse ante Bélgica el 31 de marzo.

En breve más información.

SV