Jalisco toma protagonismo en el arranque del serial de Copas del Mundo de clavados

Una nueva misión se avecina para la selección jalisciense de clavados. El próximo jueves 26 de febrero iniciará el serial de Copas del Mundo de la disciplina 2026, mismo que tendrá como primera parada Montreal, Canadá, y posteriormente, la ciudad de Guadalajara recibirá la segunda etapa del 5 al 8 de marzo, siendo crucial para los atletas que buscarán clasificarse a la Super Final que se disputará en Beijing, China, a principios de mayo.

Sin embargo, los deportistas jaliscienses concentran la atención. Tras el selectivo nacional que se realizó para definir a quiénes competirían en las Copas del Mundo, seis atletas de Jalisco aseguraron su lugar de forma legítima, lo que representa el 42.8% del equipo mexicano , que estará integrado por 14 clavadistas.

Las hermanas Suri, Mía y Lía Cueva, Gabriel Vázquez, Kenny Zamudio y Gabriela Agúndez serán los encargados de competir por Jalisco. Cada uno de ellos ya tuvo la experiencia de pararse en un escenario de tan alta jerarquía como una Copa Mundial. Por supuesto, Agúndez destaca entre todos los juveniles por ser la medallista olímpica responsable de liderar al conjunto azteca.

Una responsabilidad con toques de motivación

El hecho de que, por segundo año consecutivo, la Perla Tapatía sea sede de una de las paradas del serial de Copas del Mundo mantiene en constante motivación a los clavadistas jaliscienses , quienes intentarán mejorar los resultados obtenidos respecto al 2025 con la responsabilidad que conlleva ocupar la mayoría en la Selección Mexicana.

“Vamos listos y emocionados. Todos estamos motivados para iniciar las competencias de este año. Sabemos que somos un equipo fuerte, y el que la mayoría de la Selección Mexicana sea de Jalisco, habla de la buena escuela que hay aquí, obviamente, de la mano del mejor entrenador, Iván Bautista, quien siempre transmite esa pasión por el deporte. Vamos a darlo todo en nuestras competencias”, dijo Gabriela Agúndez.

“Me siento muy contento que la mayoría de los que van a participar son de Jalisco, porque yo los he visto entrenar, soy testigo de cómo hemos sufrido, y el hecho de que estemos todos en una misma competencia, y más en la Copa del Mundo, siento un gran orgullo y sé que somos un equipo bastante fuerte”, señaló Gabriel Vázquez.

Aunque, tendrán la ventaja de tener la localía para sentirse arropados por sus seres queridos y el público en general, los atletas saben que no deben confiarse y que, además, esto también es una oportunidad para inspirar a las futuras generaciones.

“No hay presión, pero sí emoción de que podamos competir otra vez aquí en casa. Yo estoy muy emocionada por la competencia. Siempre va a haber nervios, pero ya competimos el año pasado y sabemos cómo es. Vamos a estar aquí en casa, nos van a apoyar mucho y sé que eso nos va a ayudar”, comentó Lía.

“Con este tipo de competencias en la ciudad a los niños de aquí les puedo dar un poquito más de motivación. Ellos me ven entrenando aquí y, básicamente, ven mi proceso. Siempre les he dejado muy en claro a todos los niños que todo es posible. Entonces, esta competencia más que para mí, también es para las nuevas generaciones que vean que sí se puede”, agregó Zamudio.

Sumados a los atletas auriazules, Randal Willars, Kevin Berlín, Alejandra Estudillo, María Fernanda García, Samantha Jiménez, Aranza Vázquez, Juan Celaya y Osmar Olvera , actual campeón del mundo en la prueba de trampolín 3m individual, conformarán la Selección Mexicana que tratará de competir al tú por tú contra los mejores del mundo de la disciplina.

SV