Iván Bautista prioriza experiencia internacional para sus clavadistas

Si bien, las expectativas que envuelven a los clavadistas jaliscienses son altas, para el entrenador Iván Bautista, su prioridad es seguir fogueando a sus alumnos y aprovechar las competencias como las Copas del Mundo para que se codeen con los mejores del mundo de la disciplina.

Por ello, Bautista espera que se mejoren los resultados que se obtuvieron durante el año pasado y, en caso de que no haya alguna lesión por la alta exigencia que les demandará competir en esta temporada que iniciará en Canadá, se espera aumentar grados de dificultad y calidad para que los atletas de Jalisco puedan aspirar a conseguir su boleto para los Juegos Olímpicos 2028.

“Con esas Copas del Mundo tenemos el beneficio del fogueo y de estar con la elite mundial, eso ya es ganancia. Exigir el resultado, claro que sí, nos exigimos porque sabemos que si estamos en el nivel de medallero y también estamos apuntando a los Juegos Olímpicos 2028, entonces sí hay ese compromiso de, por lo menos, mantener el resultado y si no hay lesión, subir incluso el resultado. Vamos a esperar el nivel de los demás países para ver cómo están, pero nosotros sí esperamos resultados.”

“Ya son atletas que tienen experiencia a nivel infantil y juvenil. Han tenido un buen proceso y solo falta que cumplan con su preparación y que den el resultado que se necesita. Yo creo que llevan un buen proceso y fuera de casa, pues si se han crecido, ahí está el caso de Kenny Zamudio y de Gabriel Vázquez que ya tienen la plaza para los Panamericanos 2027”, señaló Bautista.

Aunque aún falta mucho tiempo para comenzar por la pelea de un cupo olímpico, el 2026 representará un año de suma importancia en la misión de consolidar a los atletas jaliscienses.

“Con las Copas del Mundo se debe de seguir en el proceso de desarrollo en cuanto a la calidad para que eso les dé un aumento de grado en sus ejecuciones y que obtengan calificación arriba de ocho. Seguir invirtiendo en su desarrollo físico, y eso lo digo por los juveniles, en el caso de Gaby, pues no, ya una atleta de alto calibre. Pero en caso de las gemelas, por ejemplo, tienen que aumentar, su cuerpo se debe de transformar más fuerte y un poquito más pesado por la prueba de trampolín, y 2026 es el año que nos va a dar esa esos avances”, explicó el profesor.

SV