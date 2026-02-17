Cruz Azul sube precio de boletos para juego ante Chivas; ¿dónde comprarlos?

El duelo Cruz Azul contra Chivas se ha convertido en uno de los encuentros más atractivos y esperados de cada temporada de la Liga MX, no solo por la historia de sus enfrentamientos, sino también por la relevancia que ambos equipos tienen en el desarrollo del torneo.

Para el sábado 21 de febrero de 2026, en la Jornada 7 del Clausura 2026, estos dos gigantes del futbol mexicano volverán a verse las caras en un choque que promete emociones fuertes y una lucha directa por los primeros sitios de la tabla.

El choque, considerado por varios analistas como una “final adelantada” por el nivel que ambos muestran, será determinante tanto para la tabla general como para las aspiraciones de cada plantilla en la segunda mitad del torneo.

Así marchan ambos equipos

El Guadalajara arriba a este compromiso en un estado de forma inmejorable, ostentando un paso perfecto en el Clausura 2026 con seis victorias en seis partidos, lo que los mantiene como el único equipo invicto del certamen bajo la tutela de Gabriel Milito.

IMAGO7

Por su parte, La Máquina de Nicolás Larcamón no se queda atrás, sumando seis triunfos en siete encuentros y habiendo tropezado únicamente en la jornada inaugural.

IMAGO7

Este choque enfrenta a las dos mejores ofensivas y defensivas del momento, destacando que Chivas viene de un envión anímico tras vencer 1-0 al América en el Clásico Nacional, mientras que Cruz Azul superó 2-1 a Tigres, confirmando su estatus de contendiente.

Detalles del partido

Fecha: sábado 21 de febrero de 2026

Hora: 21:00 h (hora del centro de México)

Lugar: Estadio Cuauhtémoc, Puebla

Transmisión: se podrá ver en Canal 5, TUDN y plataformas como ViX.

Precios de los boletos

La directiva de Cruz Azul informó un aumento en los precios de las entradas para este encuentro ante el Rebaño Sagrado, reflejando el interés masivo de la afición:

Puedes comprar tus boletos a través de boletomovil.com.

PLATEA PONIENTE: $750.00

PLATEA ORIENTE: $700.00

PLATEA PLUS: $700.00

CABECERA NORTE: $650.00

CABECERA SUR: $600.00

RAMPA NORTE: $400.00

RAMPA ORIENTE: $400.00

RAMPA PONIENTE: $400.00

RAMPA SUR: $400.00

MF