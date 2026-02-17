Chivas podría tener varias bajas para enfrentar a Cruz Azul

Chivas atraviesa un sólido inicio en el Clausura 2026 tras seis fechas disputadas, pero el duelo ante Cruz Azul no solo representa un reto deportivo: también podría dejar al equipo con varias ausencias inmediatas .

Más allá del resultado frente a La Máquina —que eliminó al Guadalajara en la Liguilla pasada— el cuerpo técnico encabezado por Gabriel Milito enfrentaría un problema logístico. Diversos futbolistas rojiblancos serían convocados por la Selección Mexicana para el amistoso ante Selección de Islandia, programado para mitad de semana, lo que reduciría el tiempo de preparación rumbo al compromiso ante Toluca en la Jornada 8.

Aunque no se trata de Fecha FIFA, el seleccionador Javier Aguirre podría repetir una convocatoria con amplia presencia tapatía . En ese escenario, quedarían temporalmente fuera Armando González, Raúl Rangel, Roberto Alvarado, Richard Ledezma, Brian Gutiérrez, Ángel Sepúlveda y Diego Campillo. La eventual inclusión de Campillo compensaría la posible ausencia de Luis Romo en el listado del Tri.

El desgaste acumulado es otro factor de riesgo. Varios elementos han disputado prácticamente todos los minutos del torneo y, además, han atendido llamados de selección, lo que incrementa la probabilidad de sobrecargas musculares. El caso reciente de Romo obliga al club a dosificar esfuerzos para no comprometer el rendimiento del plantel ni las aspiraciones mundialistas de sus jugadores.

Campillo, opción emergente rumbo al Mundial

Aunque el margen rumbo al Mundial 2026 es reducido y su participación en el actual proceso ha sido limitada, Diego Campillo se perfila como una alternativa interesante . Su actuación ante el América —aportando solidez defensiva, salida limpia y presencia en jugadas a balón parado— evidenció argumentos suficientes para entrar en el radar del cuerpo técnico nacional. No sería descartable que Aguirre lo considere en la recta final del proceso mundialista.

