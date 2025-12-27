Charros pierde la última serie del año en casa ante Algodoneros

Los Charros de Jalisco se despidieron de su afición en la temporada regular con una derrota de 8-6 ante los Algodoneros de Guasave, resultado con el que la novena sinaloense aseguró la serie dos juegos a uno en el Estadio Panamericano, ante casi 10 mil aficionados que se dieron cita en Zapopan. El duelo marcó el último compromiso en casa para los caporales dentro de la campaña 2025-26 de la Liga Mexicana del Pacífico.

El encuentro comenzó con buenas sensaciones para la escuadra jalisciense, que tomó ventaja desde la primera entrada. Un triple de Mateo Gil impulsó a Connor Hollis y, posteriormente, Reynaldo Rodríguez conectó sencillo productor para colocar el 2-0 en la pizarra. Sin embargo, la respuesta de Guasave no tardó en llegar y fue contundente.

En el segundo episodio, Algodoneros emparejó el marcador y tomó la delantera gracias a un cuadrangular de Leo Heras, quien firmó una noche sobresaliente al irse de 5-3, con jonrón, dos dobles, tres carreras impulsadas y una anotada. Con esa actuación, Heras se consolidó como líder de cuadrangulares del circuito con 14, siendo una constante pesadilla para el pitcheo local.

Charros no bajó los brazos y en la cuarta entrada volvió a meterse de lleno en el juego. Julián Ornelas, Japhet Amador y José Aguilar produjeron carreras para igualar la pizarra 5-5, manteniendo el duelo cerrado y con tintes dramáticos rumbo a la segunda mitad del encuentro.

El golpe definitivo llegó en la sexta alta, cuando Carlos Arellano conectó un cuadrangular de tres carreras, el primero de su campaña, para inclinar la balanza a favor de Algodoneros. El daño fue suficiente para marcar la salida del abridor Luis Ignacio Rodríguez, quien cargó con la derrota tras lanzar seis entradas completas, permitiendo ocho carreras y dos jonrones.

Charros respondió de inmediato con un cuadrangular solitario de Japhet Amador, su tercero del torneo, acercándose 8-6; sin embargo, el relevo de Guasave se mostró efectivo y logró contener cualquier intento de remontada en los innings finales. Víctor Buelna se apuntó la victoria y Rafael Córdova cerró la puerta con el salvamento.

Con este resultado, Jalisco, ya clasificado a los playoffs, cerrará la temporada regular como visitante al enfrentar a los Águilas de Mexicali, mientras que Guasave regresará a casa para medirse ante Tucson, con la mira puesta en asegurar su boleto a la postemporada.

