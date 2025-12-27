El Club Deportivo Guadalajara ha enviado un mensaje contundente de cara al Torneo de Clausura 2026: la meta es el título. Para lograrlo, la directiva de Chivas Femenil ha concretado uno de los fichajes más mediáticos y estratégicos de los últimos años al anunciar la llegada de la experimentada defensora central Cristina Ferral.

Tras una era dorada con Tigres Femenil, donde se convirtió en una leyenda de la institución, la “Emperatriz” llega a la Perla Tapatía para aportar la jerarquía necesaria en la zona baja del equipo. Con 32 años de edad y una estatura de 1.68 metros, Ferral no solo llega como un refuerzo nominal, sino como la pieza que busca darle solidez definitiva a un proyecto que anhela volver a lo más alto del podio.

Un palmarés de leyenda

Hablar de Cristina Ferral es hablar de éxito puro. La oriunda de Tampico, Tamaulipas, llega a Chivas con un currículum envidiable que incluye seis títulos de la Liga MX Femenil, todos obtenidos con las Amazonas. Su experiencia no se limita al territorio nacional; Ferral cuenta con un roce internacional envidiable, tras su paso por el futbol colegial en la Universidad del Sur de Florida y su aventura europea con el Olympique de Marsella.

Sus números en el circuito mexicano son testimonio de su consistencia: 287 partidos disputados y más de 23 mil 500 minutos de acción. A pesar de ser defensa, su visión de juego le ha permitido aportar seis goles y 11 asistencias, consolidándose como una de las futbolistas con mejor lectura de juego en el país.

¿Qué aporta “La General” a Chivas?

El perfil de Ferral es precisamente lo que el Rebaño Sagrado necesitaba para fortalecer su columna vertebral. Se distingue por ser una central con salida técnica y elegante, capaz de romper líneas con trazos largos de alta precisión. Además, su efectividad en los duelos uno contra uno y su capacidad de ubicación la mantienen como una de las mejores centrales de la liga.

Más allá de lo táctico, su liderazgo y mentalidad ganadora serán fundamentales para guiar a las jugadoras más jóvenes del plantel. Con su incorporación, Chivas Femenil no solo gana una defensa de élite, sino una figura de Selección Nacional que sabe perfectamente lo que significa jugar bajo presión.

