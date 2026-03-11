El danés Tobías Lund Andresen (Decathlon) voló este miércoles 11 de marzo en el sprint final de la tercera etapa de la Tirreno-Adriático, todavía bajo el dominio y la "Maglia Azzurra" de líder del mexicano Isaac del Toro (UAE).

Tras toda la tranquilidad de una jornada preparada para los velocistas, con casi 5 horas y media de travesía por el centro de Italia, Andresen fue quien se erigió dominador en Magliano de'Marsi, por delante de otros grandes favoritos como el italiano Jonathan Milan (Lidl-Trek) o el belga Jasper Philipsen (Alpecin).

De hecho, el propio Milan se quedó lejos del podio al lanzar demasiado pronto su ataque, séptimo finalmente cuando acostumbra a pelear por este tipo de jornadas. El belga Arnaud De Lie (Lotto Intermarché) y el propio Philipsen completaron el podio junto al joven Andresen, de 23 años.

Así fue la tercera etapa en el Tirreno-Adriático

Esta tercera etapa de la "Carrera de los dos mares", de 221 kilómetros entre Cortona (Toscana) y Magliano de'Marsi (Abruzos), presentó una jornada tranquila, sin dificultad y con un final anunciado y respetado para los velocistas. Los Milan, Magnier, Philipsen o incluso Wout Van Aert aspiraban a la gran pelea en los metros finales, tras las con una ligera subida durante los últimos 15 km hasta la recta final (aproximadamente un 3%).

Solo hubo una escapada en toda la etapa. Y fue para la clasificación por la montaña. Repitió el español Diego Pablo Sevilla (Polti VisitMalta), que desde el inicio saltó en solitario por las carreteras toscanas y llegó a tener hasta casi 6 minutos de rédito con 150 kilómetros por delante.

Su intención no fue nunca la de aguantar los más de 200 km de recorrido, pero sí la de ganar el ascenso a Todi (5.2% de pendiente), que bien le valió otros 5 puntos de bonificación en la clasificación "Maglia" verde. Detrás, otro español criado en la Fundación Contador como Joan Bou (Caja Rural-Seguros RGA), exactamente como en la segunda etapa.

La fuga de Sevilla duró 95 km. A falta de 127 km, fue neutralizado por el grupo, tranquilo en su recorrido, ralentizado también por la lluvia que humedeció el asfalto y algún que otro paso a nivel que hubo que gestionar para evitar la llegada del tren.

Calma absoluta en un pelotón compacto hasta el esprint de Casette, a poco más de 50 km para la meta. El neerlandés Danny Van Poppel (Bora) se llevó los 5 puntos y los 3 segundos de bonificación, por delante del italiano Andrea Vendrame (Jayco AlUla) y el mexicano Isaac Del Toro (UAE), que ganó un segundo más en la general. Lo intentó Milan, especialista en volatas, pero a falta de 300 metros decidió renunciar.

Se reagrupó de nuevo la masa. Sin intentos de sorpresa hasta el del noruego Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility), seguido por el británico Ethan Hayter (Soudal-QuickStep) y el belga Liam Slock (Lotto Intermarché) a falta de 25 km. Rápidamente neutralizado por el resto. La etapa, como estaba previsto, se resolvió en los metros finales, sin lugar a escapadas o ataques inesperados.

Milan, como era de esperar, lanzó su ataque. Demasiado pronto, quizá. Y al igual que le pasó previamente, se quedó sin opciones demasiado rápido. Emergió la figura de Andresen, pegado a la rueda del italiano y que desde que se puso en cabeza no dejó escapar su gran victoria. De Lie y Philipsen siguieron su estela. Del Toro aguantó el liderato y volverá a ser "Maglia Azzurra".

La cuarta etapa, de 213 kilómetros entre Tagliacozzo y Martinsicuro, ofrece este jueves un recorrido más complejo que el visto hasta el momento, con dos ascensos clásicas de los Apeninos como son Ovindoli y el Valico delle Capannelle.

