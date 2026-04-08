Zonas del Estadio Azteca donde aún hay boletos para el América vs Cruz Azul

El regreso del Club América al Estadio Azteca —ahora denominado Estadio Banorte— ha generado gran expectativa entre la afición, pero también polémica por los precios. A pocos días del Clásico Joven ante Cruz Azul, correspondiente a la Jornada 14 del Clausura 2026, todavía existen algunas zonas del inmueble donde los aficionados pueden conseguir boletos.

Tras casi dos años jugando como local en el Estadio Ciudad de los Deportes, las Águilas volverán a su casa este sábado 11 de abril, luego de la reciente reapertura del Coloso de Santa Úrsula el pasado 28 de marzo, cuando la Selección Mexicana enfrentó a Selección de Portugal.

Aunque la demanda ha sido alta por tratarse de uno de los partidos más atractivos del torneo, en la plataforma oficial de venta aún se reporta disponibilidad en diversas zonas del estadio:

Cabecera 300: $1,822.77

Terraza INTER.MX Suite: $9,113.60

Terraza INTER.MX: $5,696

300 Lateral B: $2,278.40

300 Lateral A: $2,278.40

200 Platea: $2,620.16

100 Plus: $2,278.40

Tunnel Club: $7,974.40

Super Seats: $6,835.20

Chairman’s Club: $9,113.60

Estacionarse en el Azteca costará más de mil pesos

La expectativa inicial de un estadio completamente abarrotado se ha visto afectada por el costo de las entradas, considerado elevado por parte de la afición azulcrema. A esto se suma el precio del estacionamiento, que ha generado inconformidad en redes sociales.

Para este encuentro, el estacionamiento general tendrá un costo de 1,139.20 pesos y podrá adquirirse exclusivamente a través de la boletera digital Fanki. La compra está limitada a un espacio por persona, mientras que los palcohabientes contarán con acceso sin costo adicional.

Así, aunque el regreso del América a su histórico estadio prometía una fiesta total, el tema económico ha influido en la disponibilidad de boletos en ciertas zonas, dejando abierta la posibilidad para quienes aún buscan asistir al duelo frente a Cruz Azul.

MF