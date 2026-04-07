Atlas no incluirá a tres de sus figuras en la venta del club

El equipo de Atlas vive un momento de incertidumbre institucional en medio de los rumores sobre su posible venta, y en las últimas horas ha surgido información que impacta directamente en la plantilla rojinegra. De acuerdo con los reportes más recientes, tres figuras no formarían parte de la operación de compra-venta del club, lo que implicaría su salida hacia otros equipos del mismo grupo empresarial que lo administra desde 2019.

Los tres futbolistas que no seguirían en Atlas

Este martes 7 de abril, el periodista David Medrano dio a conocer que, tras una conversación con el presidente de Atlas, Aníbal Fájer, se confirmó que tres jugadores ya pertenecen a Santos Laguna. La declaración fue realizada durante una entrevista en el programa de radio Supergol, donde se detalló que los futbolistas en cuestión no entrarían en la negociación del club.

X / @medranoazteca

Según la información difundida, los jugadores que quedarían fuera de la venta de Atlas son el paraguayo Diego González, el delantero mexicano Eduardo "Mudo" Aguirre y el juvenil Luis Gamboa, surgido de las fuerzas básicas del equipo tapatío. Los tres futbolistas pasarían a formar parte de la estructura de Santos Laguna, también propiedad de Grupo Orlegi, aunque se llegó a pensar entre los aficionados de los Zorros que podrían ser considerados para el Sporting de Gijón, en España, otro de los clubes bajo su control.

El futbolista paraguayo de Atlas, Diego González. IMAGO7

Este movimiento se da en un contexto donde Atlas ha tenido un semestre irregular en la Liga MX, con resultados inconsistentes, aunque el conjunto se mantiene dentro de los clasificados a Liguilla, si bien arrastra cuatro partidos sin ganar hasta la Jornada 13 del Clausura 2026.

Lo que se sabe sobre la venta de Atlas AL MOMENTO

Fue en julio del año pasado cuando Grupo Orlegi anunció oficialmente que había iniciado un proceso para explorar una transición en la operación de Atlas, lo que abrió la puerta a una eventual venta de la institución. Desde entonces, distintas versiones han circulado sobre posibles compradores y el futuro del equipo.

Desde que Orlegi tomó el control del Atlas en 2019, tras adquirirlo a Grupo Salinas, el club atravesó una transformación importante. El equipo rompió una larga sequía de 70 años sin títulos y logró un histórico bicampeonato en la Liga MX, al conquistar el Apertura 2021 y el Clausura 2022, algo que solo cinco equipos del futbol mexicano han conseguido en la era de los torneos cortos, además del Campeón de Campeones.

Se dice que uno de los principales factores detrás de esta venta sería la presión de la FIFA para eliminar la multipropiedad en el futbol, especialmente de cara al Mundial de 2026, a realizarse dentro de poco más de dos meses. Grupo Orlegi también es dueño de Santos Laguna, equipo que permanecería bajo su control.

En cuanto a posibles compradores, han surgido distintos nombres, incluidos fondos de inversión extranjeros. Sin embargo, también destacan nombres como el del empresario José Miguel Bejos, quien en su momento fue señalado como uno de los principales interesados en adquirir al Atlas mediante un grupo de inversionistas.

Aunque no se ha definido un plazo para cerrar la venta, el futuro de Atlas podría cambiar de forma importante en los próximos meses. La salida de esos tres jugadores y la llegada de nuevos dueños se darían en el inicio de una nueva etapa para el equipo tapatío, llena de incertidumbre tanto en lo deportivo como en lo institucional.

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