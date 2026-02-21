Isaac del Toro, el mexicano del equipo UAE, conquistó de manera espectacular la sexta etapa del UAE Tour este sábado 21 de febrero, desafiando la montaña entre el Al Ain Museum y Jebel Hafeet, y se colocó en la cima de la clasificación general.

El mexicano desbancó al italiano Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) en esta etapa reina que acababa en la subida de Jebel Hafeet. Tiberi partió este sábado con el jersey rojo de líder.

El italiano, cuarto hoy a 0:31 del americano, queda a 0:20 en la general a un día de que finalice esta prueba.

ISAAC DEL TORO MAKES IT STICK ����



The UAE man takes the stage and moves into the overall lead at the UAE Tour �� pic.twitter.com/19elLybYBD — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) February 21, 2026

El ciclista australiano Lucas Plapp (Jayco AlUla) llegó segundo en la sexta etapa, a 12 segundos de Del Toro; el tercero en cruzar la meta fue el austríaco Felix Gall (Decathlon), a 21 segundos del primero.

El colombiano Harold Tejada no pudo pasar de la octava posición este sábado y entró a 0:36 del Del Toro para ser cuarto en la general a 1:25 del corredor de UAE.

