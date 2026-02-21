Sábado, 21 de Febrero 2026

Del Toro se impone en la sexta etapa del UAE Tour y es líder otra vez

El mexicano desbancó al italiano Antonio Tiberi en esta etapa reina que acababa en la subida de Jebel Hafeet, y se hizo del liderato de la competencia

Por: EFE

Isaac del Toro, el mexicano del equipo UAE. EFE / J. Zorrilla

Isaac del Toro, el mexicano del equipo UAE, conquistó de manera espectacular la sexta etapa del UAE Tour este sábado 21 de febrero, desafiando la montaña entre el Al Ain Museum y Jebel Hafeet, y se colocó en la cima de la clasificación general.

El mexicano desbancó al italiano Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) en esta etapa reina que acababa en la subida de Jebel Hafeet. Tiberi partió este sábado con el jersey rojo de líder.

El italiano, cuarto hoy a 0:31 del americano, queda a 0:20 en la general a un día de que finalice esta prueba.

El ciclista australiano Lucas Plapp (Jayco AlUla) llegó segundo en la sexta etapa, a 12 segundos de Del Toro; el tercero en cruzar la meta fue el austríaco Felix Gall (Decathlon), a 21 segundos del primero.

El colombiano Harold Tejada no pudo pasar de la octava posición este sábado y entró a 0:36 del Del Toro para ser cuarto en la general a 1:25 del corredor de UAE. 

