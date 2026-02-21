Peleas de box hoy 21 de febrero de 2026: horarios y dónde ver EN VIVO Barrios vs García

Pelea de mexicoestadounidenses por el campeonato wélter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en Las Vegas.

Mario Barrios, el "Azteca", expone su cinturón frente a Ryan García, el "King", que busca la volver al buen camino después de una suspensión por dopaje e insultos racistas, además de la derrota ante Rolando Romero en la que dejó escapar el campeonato regular wélter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

A pesar de todo, el King llega como favorito, quizá por su enorme popularidad en las redes sociales, pero también porque el Azteca no lució bien en su pelea contra Manny Pacquiao el año pasado, que resultó en un empate.

Será una pelea decisiva, pues Barrios ha sido criticado como un campeón de "bajo perfil" cuyo reinado se siente endeble; Ryan García, por su parte, ha desperdiciado varias oportunidades y hace tiempo que su fama se basa más en el escándalo que en sus puños. De perder, obtener una nueva oportunidad de pelear por un cinturón se volvería realmente difícil.

Ayer se realizó la ceremonia de pesaje y ambos detuvieron la báscula dentro del límite de la división: Barrios con un peso exacto de 147 libras (66.67 kilos), y García con 146.5 (66.45 kg).

La función de esta noche en Las Vegas es espectacular e incluye la pelea de Hiraoka y Gary Antuanne Russell por el campeonato mundial superligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), y la disputa del campeonato de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) de la misma categoría entre Richardson Hitchins y Oscar Duarte.

Será transmitida por DAZN a partir de las 19:00 horas, tiempo del centro de México. Se espera que Mario Barrios y Ryan García suban al ring a las 22:00 horas.

Cartelera completa en Las Vegas

Mario Barrios vs Ryan García, pelea por el campeonato mundial pero wélter del CMB

Richardson Hitchins vs Óscar Duarte Jurado, pelea por el campeonato mundial de peso superligero de la FIB

Gary Antuanne Russell vs Andy Hiraoka, pelea por el campeonato mundial de peso superligero de la AMB

Frank Martin vs Nahir Albright, pelea en peso superligero.

Bektemir Melikuziev vs Sena Agbeko, pelea en peso supermedio.

Amari Jones vs. Luis Arias, pelea en peso medio

Joshua Edwards vs. B. Colantonio, pelea en peso pesado.

Mohammed Alakel vs. David Calabro, pelea en peso superpluma.

La "Magnífica" Camila Zamorano sube al ring como favorita. X/BoxAzteca7

Peleas por televisión abierta

A las 23:00 horas, Box Azteca del Canal 7 tendrá la pelea entre Camila Zamorano y Claudia Ruiz por el campeonato mundial peso átomo del CMB.

La mexicana Zamorano va invicta y es favorita para conservar su cinturán ante la argentina.

Por su parte, canal 5 TUDN y ViX transmitirán, también a las 23:00 horas, el combate entre el mexicano Pedro Peñuñuri y el panameño Jezzrel Corrales.

Peñuñuri es favorito y contará con el apoyo de la gente de Ciudad Obregón, su lugar de nacimiento.

