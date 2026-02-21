Este sábado 21 de febrero de 2026 es uno de esos grandes días para los amantes del futbol, ya que el calendario del día trae balompié europeo desde la mañana, y se extenderá hasta el cierre nocturno con la actividad en México.Para aquellos que planeaban simplemente "ver un partido", se avecinan decisiones difíciles a la hora de elegir. Sin embargo, para facilitar la experiencia, aquí está el programa completo, organizado por torneo, con horarios y canales para disfrutar de cada encuentro EN VIVO.Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.* Sujeto a cambios de transmisión ** Horario del tiempo del centro de México---*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF