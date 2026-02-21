Sábado, 21 de Febrero 2026

Futbol hoy 21 de febrero de 2026: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Te presentamos una guía de los partidos de futbol programados para este día en los distintos torneos que se disputan

Por: Oralia López

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. IMAGO7

Este sábado 21 de febrero de 2026 es uno de esos grandes días para los amantes del futbol, ya que el calendario del día trae balompié europeo desde la mañana, y se extenderá hasta el cierre nocturno con la actividad en México.

Para aquellos que planeaban simplemente "ver un partido", se avecinan decisiones difíciles a la hora de elegir. Sin embargo, para facilitar la experiencia, aquí está el programa completo, organizado por torneo, con horarios y canales para disfrutar de cada encuentro EN VIVO.

Partidos HOY sábado 21 de febrero de 2026 - Liga MX EN VIVO

  • Atlas vs San Luis | 17:00 | ViX Premium, Layvtime YouTube |
  • León vs Santos | 19:00 | FOX One |
  • Necaxa vs Toluca | 19:00 | Claro Sports, TV Azteca, ViX Premium, Clarosports.com, Claro Sports YouTube, Pluto TV, Azteca Deportes Network, Azteca 7 |
  • Cruz Azul vs Chivas  | 21:05 | TUDN, ViX Premium, Layvtime YouTube, Canal 5 |
  • Xolos vs Mazatlán | 23:10 | FOX One |

Partidos HOY sábado 21 de febrero de 2026 - Liga Expansión MX EN VIVO

  • Atlante vs Alebrijes Oaxaca | 17:00 | Azteca Deportes Network |

Partidos HOY sábado 21 de febrero de 2026 - Liga MX Femenil EN VIVO

  • Monterrey vs San Luis | 17:00 | ViX Gratis |
  • Xolos vs León | 20:00 | FOX One, Tubi |

Partidos HOY sábado 21 de febrero de 2026 - La Liga EN VIVO

  • Real Sociedad vs Real Oviedo | 07:00 | SKY Sports |
  • Real Betis vs Rayo Vallecano | 09:15 | SKY Sports |
  • Osasuna vs Real Madrid | 11:30 | SKY Sports |
  • Atlético de Madrid vs Espanyol | 14:00 | SKY Sports |

Partidos HOY sábado 21 de febrero de 2026 - Premier League EN VIVO

  • Chelsea vs Burnley | 09:00 | FOX One, FOX |
  • Aston Villa vs Leeds Utd | 09:00 | HBO MAX |
  • Brentford vs Brighton | 09:00 | FOX One |
  • West Ham vs Bournemouth | 11:30 | HBO MAX, TNT |
  • Manchester City vs Newcastle | 14:00 | FOX One |

Partidos HOY sábado 21 de febrero de 2026 - Serie A EN VIVO

  • Juventus vs Como 1907 | 08:00 | Disney+ Premium, ESPN |
  • US Lecce vs Inter Milan | 11:00 | Disney+ Premium, ESPN |
  • Cagliari vs Lazio | 13:45 | Disney+ Premium, ESPN |

Partidos HOY sábado 21 de febrero de 2026 - Bundesliga EN VIVO

  • VfL Wolfsburg vs Augsburg | 08:30 | SKY Sports |
  • Bayern Munich vs Eintracht Frankfurt | 08:30 | SKY Sports |
  • Union Berlin vs Bayer Leverkusen | 08:30 | SKY Sports |
  • Köln vs Hoffenheim | 08:30 | SKY Sports |
  • RB Leipzig vs Borussia Dortmund | 11:30 | SKY Sports |

Partidos HOY sábado 21 de febrero de 2026 - Ligue 1 EN VIVO

  • Lens vs AS Monaco | 10:00 | FOX One, Tubi |
  • Toulouse vs Paris FC | 12:00 | FOX One, Tubi |
  • PSG vs Metz | 14:05 | FOX One |

Partidos HOY sábado 21 de febrero de 2026 - Eredivisie EN VIVO

  • PSV Eindhoven vs Heerenveen | 11:45 | Disney+ Premium, ESPN 4 |
  • Ajax vs NEC Nijmegen | 14:00 | Disney+ Premium, ESPN 4 |

Partidos HOY sábado 21 de febrero de 2026 - MLS EN VIVO

  • St. Louis City SC vs Charlotte FC | 13:30 | Apple TV |
  • FC Cincinnati vs Atlanta United | 15:45 | Apple TV |
  • DC United vs Philadelphia Union | 18:30 | Apple TV |
  • Vancouver Whitecaps vs Real Salt Lake | 18:30 | Apple TV |
  • Orlando City vs New York RB | 18:30 | Apple TV |
  • FC Dallas vs Toronto FC | 19:30 | Apple TV |
  • Houston Dynamo vs Chicago Fire | 19:30 | Apple TV |
  • Nashville SC vs New England Revolution | 19:30 | Apple TV |
  • Austin FC vs Minnesota Utd. | 19:30 | Apple TV |
  • Los Angeles FC vs Inter Miami CF | 20:30 | Apple TV |
  • Portland Timbers vs Columbus Crew | 21:30 | Apple TV |
  • San Jose Earthquakes vs Sporting KC | 21:30 | Apple TV |
  • San Diego FC vs CF Montréal | 21:30 | Apple TV |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

