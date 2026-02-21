Este sábado 21 de febrero de 2026 es uno de esos grandes días para los amantes del futbol, ya que el calendario del día trae balompié europeo desde la mañana, y se extenderá hasta el cierre nocturno con la actividad en México.

Para aquellos que planeaban simplemente "ver un partido", se avecinan decisiones difíciles a la hora de elegir. Sin embargo, para facilitar la experiencia, aquí está el programa completo, organizado por torneo, con horarios y canales para disfrutar de cada encuentro EN VIVO.

Partidos HOY sábado 21 de febrero de 2026 - Liga MX EN VIVO

Atlas vs San Luis | 17:00 | ViX Premium, Layvtime YouTube |

León vs Santos | 19:00 | FOX One |

Necaxa vs Toluca | 19:00 | Claro Sports, TV Azteca, ViX Premium, Clarosports.com, Claro Sports YouTube, Pluto TV, Azteca Deportes Network, Azteca 7 |

Cruz Azul vs Chivas | 21:05 | TUDN, ViX Premium, Layvtime YouTube, Canal 5 |

Xolos vs Mazatlán | 23:10 | FOX One |

Partidos HOY sábado 21 de febrero de 2026 - Liga Expansión MX EN VIVO

Atlante vs Alebrijes Oaxaca | 17:00 | Azteca Deportes Network |

Partidos HOY sábado 21 de febrero de 2026 - Liga MX Femenil EN VIVO

Monterrey vs San Luis | 17:00 | ViX Gratis |

Xolos vs León | 20:00 | FOX One, Tubi |

Partidos HOY sábado 21 de febrero de 2026 - La Liga EN VIVO

Real Sociedad vs Real Oviedo | 07:00 | SKY Sports |

Real Betis vs Rayo Vallecano | 09:15 | SKY Sports |

Osasuna vs Real Madrid | 11:30 | SKY Sports |

Atlético de Madrid vs Espanyol | 14:00 | SKY Sports |

Partidos HOY sábado 21 de febrero de 2026 - Premier League EN VIVO

Chelsea vs Burnley | 09:00 | FOX One, FOX |

Aston Villa vs Leeds Utd | 09:00 | HBO MAX |

Brentford vs Brighton | 09:00 | FOX One |

West Ham vs Bournemouth | 11:30 | HBO MAX, TNT |

Manchester City vs Newcastle | 14:00 | FOX One |

Partidos HOY sábado 21 de febrero de 2026 - Serie A EN VIVO

Juventus vs Como 1907 | 08:00 | Disney+ Premium, ESPN |

US Lecce vs Inter Milan | 11:00 | Disney+ Premium, ESPN |

Cagliari vs Lazio | 13:45 | Disney+ Premium, ESPN |

Partidos HOY sábado 21 de febrero de 2026 - Bundesliga EN VIVO

VfL Wolfsburg vs Augsburg | 08:30 | SKY Sports |

Bayern Munich vs Eintracht Frankfurt | 08:30 | SKY Sports |

Union Berlin vs Bayer Leverkusen | 08:30 | SKY Sports |

Köln vs Hoffenheim | 08:30 | SKY Sports |

RB Leipzig vs Borussia Dortmund | 11:30 | SKY Sports |

Partidos HOY sábado 21 de febrero de 2026 - Ligue 1 EN VIVO

Lens vs AS Monaco | 10:00 | FOX One, Tubi |

Toulouse vs Paris FC | 12:00 | FOX One, Tubi |

PSG vs Metz | 14:05 | FOX One |

Partidos HOY sábado 21 de febrero de 2026 - Eredivisie EN VIVO

PSV Eindhoven vs Heerenveen | 11:45 | Disney+ Premium, ESPN 4 |

Ajax vs NEC Nijmegen | 14:00 | Disney+ Premium, ESPN 4 |

Partidos HOY sábado 21 de febrero de 2026 - MLS EN VIVO

St. Louis City SC vs Charlotte FC | 13:30 | Apple TV |

FC Cincinnati vs Atlanta United | 15:45 | Apple TV |

DC United vs Philadelphia Union | 18:30 | Apple TV |

Vancouver Whitecaps vs Real Salt Lake | 18:30 | Apple TV |

Orlando City vs New York RB | 18:30 | Apple TV |

FC Dallas vs Toronto FC | 19:30 | Apple TV |

Houston Dynamo vs Chicago Fire | 19:30 | Apple TV |

Nashville SC vs New England Revolution | 19:30 | Apple TV |

Austin FC vs Minnesota Utd. | 19:30 | Apple TV |

Los Angeles FC vs Inter Miami CF | 20:30 | Apple TV |

Portland Timbers vs Columbus Crew | 21:30 | Apple TV |

San Jose Earthquakes vs Sporting KC | 21:30 | Apple TV |

San Diego FC vs CF Montréal | 21:30 | Apple TV |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

