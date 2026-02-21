El esperado aunque nunca garantizado duelo entre Estados Unidos y Canadá por el oro en el hockey masculino de los Juegos Olímpicos ya está pactado.

Jack Hughes anotó dos goles, incluido uno tras una maniobra individual digna de un video de jugadas destacadas, y los estadounidenses avanzaron a la final al arrollar ayer a Eslovaquia por 6-2.

Se medirán el día de mañana por el título con Canadá, favorita del torneo, un año después de que los rivales norteamericanos disputaron dos partidos memorables entre sí en el 4 Nations Face-Off.

Ese evento, organizado por la NHL, puso fin a una sequía de casi una década sin un torneo internacional que contara con los mejores jugadores de hockey del mundo. Tres peleas en los primeros nueve segundos del primer enfrentamiento colocaron al 4 Nations en el centro de atención, y su final épica, ganada por Canadá en tiempo extra, no hizo más que aumentar la expectativa de cara a los Juegos Olímpicos.

Después de que Canadá cumplió con su parte al remontar para vencer a Finlandia, Estados Unidos no tuvo problemas ante los eslovacos, que avanzaron a la ronda de los cuatro mejores de manera inesperada y simplemente se vieron superados.

Se enfrentarán a los finlandeses por el bronce la noche de hoy en busca de apenas la segunda medalla de hockey en la historia del país, tras conseguir la primera con un tercer puesto en Beijing 2022.

Estados Unidos jugará por el oro después de que las semifinales resultaron mucho más sencillas que los cuartos de final contra Suecia, cuando fue necesario el tiempo extra para sobrevivir a un susto.

Ahora, el escenario está listo para un nuevo capítulo en una de las rivalidades más intensas del hockey internacional. Con plantillas repletas de talento de la NHL y el orgullo nacional en juego, el enfrentamiento promete intensidad, velocidad y emoción de principio a fin. La presión recaerá sobre las figuras, pero también sobre los porteros, que podrían inclinar la balanza en un duelo que se anticipa cerrado y vibrante.

Medallero de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 Oro Plata Bronce Noruega 17 10 10 Estados Unidos 10 12 7 Italia 9 5 13 Países Bajos 8 7 3 Alemania 6 8 8

GS