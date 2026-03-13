Isaac del Toro recupera el liderato en el Tirreno-Adriático

El ciclista mexicano Isaac del Toro (UAE) recuperó este viernes 13 de marzo la "maglia" azul de líder del Tirreno-Adriático tras disputarse la quinta etapa, que fue ganada por el danés Michael Valgren (Education First).

La jornada de hoy en esta competencia de ciclismo tuvo un recorrido de 184 kilómetros con varias subidas exigentes. Valgren atacó al grupo de escapados a 27 kilómetros de la meta. El único que logró seguirlo durante algunos kilómetros fue el francés Julian Alaphilippe, mientras el pelotón de los principales favoritos rodaba a dos minutos.

Cuando faltaban nueve kilómetros para el final, la diferencia se redujo a 1 minuto y 20 segundos. A pesar de que aún quedaba la última subida al Santuario Beato Sainte, todo indicaba que la victoria de etapa se definiría entre los ciclistas que iban en la fuga.

En ese último ascenso, Michael Valgren logró despegarse de Alaphilippe y aseguró la victoria de la etapa. Mientras tanto, en el pelotón, del Toro aumentó el ritmo.

El ecuatoriano Richard Carapaz atacó a tres kilómetros de la meta, pero no logró despegarse. Poco después, del Toro lanzó su propio ataque y el único que pudo seguirle fue el estadounidense Mateo Jorgenson.

Ambos cruzaron la meta once segundos después de Valgren. Por su parte, el italiano Giulio Pellizzari, quien inició la etapa como líder, perdió 28 segundos respecto al ganador y 17 frente a del Toro, lo que permitió al mexicano recuperar el liderato que había perdido el día anterior.

En la clasificación general, del Toro tiene una ventaja de 23 segundos sobre Pellizzari, 34 sobre Jorgenson y 44 sobre el esloveno Primoz Roglic.

Isaac del Toro DROPS all the favorites except Jorgenson and finishes SECOND behind breakaway rider Valgren ������������������



Torito is back in the LEADER’ JERSEY��↕️���������������� pic.twitter.com/6wQ0M2yFlW — Fan Club Isaac del Toro ������ (@ToritoFanClub) March 13, 2026

Lo que sigue en el Tirreno-Adriático

El sábado 14 de marzo se disputará la sexta y penúltima etapa, que podría ser decisiva, ya que la última jornada no presenta grandes dificultades.

Los ciclistas recorrerán 188 kilómetros entre San Severino Marche y Camerino. En el trayecto habrá cuatro puertos de montaña: el primero será el Sassotetto (13 km con una pendiente media de 7.4%) en la primera parte del recorrido. En los últimos 60 kilómetros habrá tres subidas al Camerino, de solo 3 km, pero con rampas que alcanzan hasta el 22 por ciento de inclinación.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF