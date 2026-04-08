La prometedora campaña del ciclista mexicano Isaac del Toro en territorio europeo ha sufrido un doloroso revés este miércoles 8 de abril. El pedalista del UAE Team Emirates se vio obligado a abandonar la Itzulia Basque Country (Vuelta al País Vasco) tras una severa caída ocurrida durante la tercera etapa de la competencia, cuando restaban poco más de 80 kilómetros para la meta en Basauri, España.

Tras ser trasladado para una evaluación inmediata, el Dr. Adrian Rotunno, director médico del equipo emiratí, emitió el primer parte médico oficial detallando las consecuencias del incidente. "Desafortunadamente, Isaac del Toro sufrió una caída en la etapa 3 de la Itzulia y se vio obligado a retirarse. Tiene una rotura en el músculo del muslo derecho, y varias abrasiones relacionadas", informó el especialista. Asimismo, señaló que el bajacaliforniano se someterá a exámenes adicionales como precaución bajo la supervisión del personal médico de la escuadra para determinar la profundidad del desgarro.

Del Toro llegaba a esta jornada ubicado en el octavo lugar de la clasificación general, a solo 2:44 del líder Paul Seixas . El joven de 22 años, quien ha acumulado cinco victorias en lo que va de la temporada 2026, era una de las cartas fuertes del equipo para pelear el podio en una de las vueltas más prestigiosas del calendario WorldTour.

Imágenes de la transmisión captaron el momento en que Isaac intentó retomar la marcha, pero el dolor muscular y las heridas en su costado derecho le impidieron continuar, obligándolo a subir al vehículo oficial. Con la rotura muscular confirmada, su participación en las Clásicas de las Ardenas queda en duda, centrando ahora todos los esfuerzos en una rehabilitación que le permita regresar a las carreteras en plenitud física.

SV