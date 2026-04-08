En el Camp Nou, aprovechando la expulsión de Pau Cubarsí poco antes de terminar la primera mitad, el Atlético de Madrid superó 0-2 a los catalanes en la ida de cuartos de final de la Champions League, en un partido envuelto por la polémica y tienen de frente la oportunidad de eliminar al Barcelona de otra competencia esta temporada.

Durante el primer tiempo, el conjunto blaugrana lució más con el balón. Aún sin la claridad total de definición e ideas con Marcus Rashford y Lamine Yamal como los más activos a la ofensiva, pusieron a trabajar a Juan Musso en par de ocasiones para evitar el gol.

Fue hacia el final del primer tiempo que llegó la debacle en el ánimo de los locales con la tarjeta roja que recibió Pau Cubarsí , al frenar a Julián Álvarez que figuraba como el último hombre cuando intentaba recibir un pase filtrado atrasado, pero el contacto evitó que la “Araña” se quedara con el balón y, tras una revisión en el VAR, el silbante, István Kovacs cambió la amarilla original por la roja. Álvarez capitalizó la falta con un golazo de tiro libre al ángulo de Joan García, apagando por completo al Camp Nou al tiempo que acababa la parte inicial.

A pesar de tener un hombre menos, los de Hansi Flick regresaron a la cancha en la parte complementaria con determinación de ir por el empate, pero ese ímpetu se fue apagando con el paso de los minutos, mientras empezaba a ser evidente la diferencia numérica ante un equipo colchonero experto en la faceta defensiva y jugar en su propio campo con el estilo de Diego Simeone.

Los blaugranas estaban lanzados al ataque en busca del empate , pero la falta de un referente más claro para definir con la salida de Robert Lewandowski, mermó los intentos desesperados de los locales para lograr el cometido.

El Atlético de Madrid se dedicó a sostener esa diferencia, fieles a su estilo ejecutado esta noche a la perfección. El enfoque defensivo hizo que los rojiblancos lograran un solo tiro a puerta en la segunda parte, pero fue bien aprovechado por Alexander Sorloth, quien firmó el 0-2 al 70’ poniendo el partido más cuesta arriba para el Barcelona e inclinando la eliminatoria aún más a su favor.

La presión por buscar aunque sea el gol del descuento aumentó para el Barça, que poco pudo hacer en las jugadas a balón parado a las que apelaron para marcar, incluso con la entrada de Ronald Araújo y Ferrán Torres para buscar el gol en el juego aéreo.

Como lo hicieron en la semifinal de la Copa del Rey, el Atlético tiene la ventaja contra el Barcelona y ahora buscarán sellar el boleto en el Metropolitano , completando la próxima semana la trilogía de partidos entre ambos clubes en diez días, donde los catalanes ya ganaron en liga y tendrán que ganar por tres goles (marcador que lograron en la vuelta de la copa), si quieren avanzar a la semifinal de la Champions League.

SV