La Copa del Mundo 2026 sigue con la actividad de la fase de grupos y este martes 16 de junio será el turno de Irak y Noruega de hacer su debut en la máxima justa del futbol internacional. El encuentro se jugará en el Estadio de Boston, donde ambas selecciones buscarán iniciar con el pie derecho su participación en un Grupo I que promete una intensa lucha por los boletos a la siguiente ronda.

Con Francia y Senegal como los otros integrantes del sector, Irak intentará dar una de las sorpresas del certamen, mientras que Noruega buscará respaldar su candidatura con una actuación convincente que le permita colocarse desde temprano en la pelea por la clasificación. Conoce el horario del partido y dónde verlo EN VIVO desde México.

¿Cómo llegan Irak y Noruega?

La Selección de Noruega regresa a una Copa del Mundo después de 28 años de ausencia. El conjunto nórdico afronta esta edición impulsado por una de las generaciones más talentosas de su historia reciente y logró su clasificación de manera contundente al imponerse en los ocho encuentros que disputó durante las eliminatorias de la UEFA. Gran parte de su poder ofensivo estuvo encabezado por Erling Haaland, quien se consolidó como la principal figura del equipo tras firmar 16 anotaciones en ocho partidos.

Por su parte, los llamados "Leones de Mesopotamia" vuelven al escenario mundialista tras 40 años de espera. La única participación previa de Irak en una Copa del Mundo se remonta a México 1986, por lo que su presencia en la edición de 2026 representa un acontecimiento histórico para el futbol del país asiático. El combinado iraquí aseguró su clasificación el pasado 31 de marzo de 2026 en un dramático encuentro de repechaje intercontinental disputado en Monterrey, donde derrotó 2-1 a Bolivia. Aquel triunfo estuvo acompañado por el respaldo de la afición presente en el Estadio BBVA, un factor que convirtió la noche en un recuerdo imborrable para jugadores y seguidores de la selección iraquí.

Dónde ver EN VIVO el partido Irak vs Noruega del Mundial 2026

Irak y Noruega se enfrentarán este martes 16 de junio de 2026 en un duelo correspondiente a la primera jornada del Grupo I de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El partido se disputará en el Estadio Boston, ubicado en Foxborough, donde ambas selecciones iniciarán su participación en el torneo con la ilusión de comenzar con un resultado positivo.

El compromiso también representa un regreso significativo para ambos conjuntos en la máxima justa del futbol internacional. Por ello, sumar desde el debut será una prioridad en un sector donde cada punto puede marcar la diferencia en la carrera por un lugar en la fase de eliminación directa.

Los aficionados en México que quieran seguir EN VIVO todas las acciones de este encuentro podrán hacerlo a través de la señal oficial de streaming designada para el campeonato.

Fecha y hora: Martes 16 de junio de 2026, 16:00 horas

Martes 16 de junio de 2026, 16:00 horas Estadio: Estadio Boston, Foxborough, Massachusetts

Estadio Boston, Foxborough, Massachusetts Transmisión: ViX Premium (Pase Mundial)

Irak intentará dar la sorpresa en su estreno mundialista, mientras que Noruega buscará respaldar las expectativas generadas por la generación que ha impulsado su regreso a la Copa del Mundo. Con tres unidades en disputa desde el inicio, ambos equipos afrontarán este desafío conscientes de la importancia de arrancar con el pie derecho.

*Sujeto a cambios de transmisión

**Horario del tiempo del centro de México

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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