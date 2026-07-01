La Copa Mundial de la FIFA 2026 tendrá este miércoles 1 de julio un duelo que enfrenta dos realidades muy distintas. Inglaterra y la República Democrática del Congo buscan este miércoles 1 de julio un lugar en los Octavos de Final, en un partido que puede marcar el rumbo de ambas selecciones dentro del torneo.

Para el conjunto inglés, el compromiso representa una nueva oportunidad para acercarse al objetivo de conquistar un título que se le ha negado durante seis décadas, ahora bajo el mando de Thomas Tuchel. Del otro lado, la República Democrática del Congo aspira a extender una campaña histórica en apenas su segunda participación mundialista, muy lejos de la amarga experiencia de 1974, cuando quedó eliminada en la primera ronda sin marcar goles y con catorce tantos recibidos. Aquí te decimos dónde ver en vivo el juego.

¿Cómo llegan Inglaterra y RD Congo?

Inglaterra avanzó a esta instancia tras una fase de grupos que generó cuestionamientos sobre su rendimiento. Iniciaron su camino con una victoria convincente de 4-2 sobre la selección de Croacia, destacando por su juego colectivo en la segunda mitad. Sin embargo, luego revivieron dudas al empatar sin goles frente a Ghana y conseguir un triunfo de 2-0 ante Panamá, un partido considerado de trámite que les costó más de lo presupuestado. A pesar de contar con el liderazgo de Harry Kane, el talento de Jude Bellingham y el equilibrio de Declan Rice, el entorno señala una falta de consistencia y una excesiva dependencia de su eje de ataque.

Por el lado africano, la Selección de RD Congo, dirigida por el francés Sébastien Desabre, ha demostrado ser un rival sumamente incómodo y competitivo. En la fase previa, mantuvieron un bloque bajo muy ordenado y apostaron por transiciones rápidas por las bandas. Esta estrategia les permitió empatar 1-1 con Portugal, vencer 1-0 a Colombia y superar 3-1 a Uzbekistán. Apoyados en la habilidad de futbolistas que conocen el futbol inglés como Aaron Wan-Bissaka y Yoane Wissa, junto a la experiencia de Cedric Bakambu, los congoleños llegan a este compromiso sin complejos y con la motivación de dar la sorpresa.

Este duelo es de vital importancia para los aficionados en México, ya que el ganador se medirá en la siguiente ronda al conjunto dirigido por Javier "Vasco" Aguirre el próximo domingo 5 de julio.

Dónde ver EN VIVO el partido Inglaterra vs RD Congo - 16avos de Final del Mundial 2026

El Estadio Atlanta será escenario este miércoles 1 de julio del duelo entre Inglaterra y la República Democrática del Congo por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El encuentro comenzará a las 10:00 horas (tiempo del centro de México) y pondrá en juego un lugar en los octavos de final.

Los aficionados podrán seguir el encuentro en vivo a través de streaming.

Fecha y hora: Miércoles 1 de julio de 2026, 10:00 horas

Miércoles 1 de julio de 2026, 10:00 horas Estadio: Estadio Atlanta, Atlanta

Estadio Atlanta, Atlanta Transmisión: Pase Mundial 2026 (ViX Premium)

Alineaciones probables

Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James, John Stones, Ezri Konsa, Nico O'Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice, Bukayo Saka, Jude Bellingham, Antony Gordon; y Harry Kane.

Jordan Pickford; Reece James, John Stones, Ezri Konsa, Nico O'Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice, Bukayo Saka, Jude Bellingham, Antony Gordon; y Harry Kane. República Democrática del Congo: Lionel Mpasi; Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Steve Kapuadi; Arthur Masuaku, Samuel Moutoussamy, Ngalayel Mukau, Edo Kayembe; Cedrid Bakambu y Yoane Wissa.

*Sujeto a cambios de transmisión

**Horario del tiempo del centro de México

***Con información de EFE

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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