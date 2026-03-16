El italiano Jannik Sinner conquistó el primer Masters 1000 de Indian Wells de su carrera, al doblegar al ruso Daniil Medvedev 7-6 y 7-6 en la Final y al terminar el torneo californiano sin ceder set alguno.

Sinner, número dos del mundo, incrementó a 11 su racha de victorias consecutivas en los Masters 1000, después de cerrar el 2025 con un triunfo en París.

El italiano, de 24 años, luce ahora en su palmarés los seis Masters 1000 en pista rápida tras cortar el gran momento de forma de Medvedev (número 11), que había eliminado a Carlos Alcaraz en las Semifinales.

Sinner necesitó una hora y 55 minutos para hacerse con el triunfo en el desierto y para llevarse su novena victoria en 17 precedentes contra Medvedev, un rival que le había doblegado en las primeras seis ocasiones.

Fue el título número 25 de la carrera de Sinner y la victoria número 100 en los Masters 1000, en los que tiene un balance de 100 victorias y 29 derrotas.

El italiano, que presiona a Alcaraz para la primera posición en el ránking mundial, llegará en gran forma al Miami Open, que arranca en Florida este miércoles con el propio Alcaraz como primer favorito y con la baja notable del serbio Novak Djokovic, frenado por unas molestias en el hombro derecho.

CT