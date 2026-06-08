El Tri tiene deudas pendientes en las aperturas mundialistas

La Selección Mexicana de futbol disputará el próximo jueves 11 de junio de 2026 su octavo partido inaugural en la historia de las Copas del Mundo, cuando enfrente a su similar de Sudáfrica en la cancha del Estadio Azteca (Ciudad de México).

Con este encuentro, el representativo mexicano se consolida como el equipo con más apariciones en partidos de apertura dentro de este torneo de la FIFA. El balance numérico previo a la edición de 2026 registra cinco derrotas y dos empates para la escuadra nacional, la cual se mantiene en la búsqueda de su primer triunfo dentro de una jornada de apertura mundialista.

URUGUAY 1930: EL ORIGEN

El 13 de julio de 1930, México y Francia protagonizaron el primer encuentro oficial en la historia de las Copas del Mundo. El partido se efectuó en el Estadio Pocitos de Montevideo ante una asistencia estimada de cuatro mil espectadores. El marcador final favoreció a la escuadra europea por cuatro goles a uno. Las anotaciones del conjunto de Francia fueron obra de Lucien Laurent al minuto 19, Marcel Langiller al ‘40, y un doblete de André Maschinot a los minutos 43 y ‘87. Por parte del conjunto mexicano, el delantero Juan Carreño marcó al minuto 70, lo que significó el primer gol de México en el torneo.

BRASIL 1950: EL REGRESO EN EL MARACANÁ

Tras la suspensión del torneo por el conflicto bélico internacional, la actividad mundialista se reanudó el 24 de junio de 1950 en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. En el juego de apertura, la selección anfitriona, Brasil, derrotó al cuadro mexicano con un marcador de 4-0. La ofensiva del equipo sudamericano se manifestó a través de dos anotaciones de Ademir Marques de Menezes en los minutos 30 y ‘79, un gol de Jair da Rosa Pinto al minuto 65, y otra anotación de Baltazar al minuto 71, ante una asistencia superior a los 80 mil aficionados.

SUIZA 1954: SEGUNDO DUELO ANTE EL SCRATCH

El 16 de junio de 1954, el Estadio de Charmilles en Ginebra albergó el partido inicial del Grupo 1, donde México repitió como rival del representativo de Brasil. El equipo sudamericano obtuvo la victoria con un resultado de 5-0. Los goles del conjunto brasileño se distribuyeron mediante las intervenciones de Baltazar al minuto 23, Didí al ‘29, un doblete de Pinga a los minutos 34 y ‘43, y el cierre de la cuenta por conducto de Julinho al minuto 69. Este marcador completó la segunda derrota consecutiva ante dicho rival en aperturas.

SUECIA 1958: TERCERA APERTURA CONSECUTIVA

El Estadio Rasunda de Solna fue la sede del encuentro inaugural el 8 de junio de 1958, estableciendo un registro de tres aperturas consecutivas para el equipo mexicano. El rival en esta ocasión fue la selección anfitriona de Suecia, la cual se impuso con un marcador final de 3-0. Las anotaciones del equipo europeo fueron conseguidas por Agne Simonsson al minuto 17 y al ‘64, complementadas por una ejecución de tiro penal de Nils Liedholm al minuto 57. El encuentro registró una concurrencia de 45 mil personas en las tribunas.

CHILE 1962: CIERRE DEL CICLO ANTE BRASIL

El 30 de mayo de 1962, México se enfrentó por tercera ocasión a Brasil en el partido inaugural del Grupo 3, disputado en el Estadio Sausalito de Viña del Mar. El representativo de la Confederación Brasileña de Futbol sumó los puntos tras ganar el encuentro por 2-0. Las anotaciones del partido se registraron durante el segundo tiempo, con un remate de cabeza de Mario Zagallo al minuto 56 y una acción individual de Pelé al minuto 73, sellando el resultado definitivo en territorio chileno.

MÉXICO 1970: PRIMER PUNTO COMO LOCAL

El Estadio Azteca de la Ciudad de México fue el escenario del partido de apertura el 31 de mayo de 1970. En su condición de país organizador, la Selección Mexicana interrumpió la secuencia de derrotas inaugurales al empatar 0-0 frente a la Unión Soviética . El encuentro correspondió al Grupo 1 y se desarrolló ante 107 mil espectadores. El partido concluyó sin anotaciones, registrándose además los primeros cambios de jugadores y la primera tarjeta amarilla en la historia de las Copas del Mundo bajo el nuevo reglamento de la FIFA.

SUDÁFRICA 2010: EL EMPATE EN JOHANNESBURGO

El 11 de junio de 2010, la Selección Mexicana disputó el partido de apertura en el Estadio Soccer City de Johannesburgo ante el equipo de Sudáfrica. El marcador final concluyó con un empate a un gol. El conjunto local abrió el marcador al minuto 55 por medio de un remate de Siphiwe Tshabalala. El equipo mexicano consiguió la igualdad en el minuto 79 a través de una anotación del defensor Rafael Márquez, quien remató un centro dentro del área penal, distribuyendo un punto para cada selección en el Grupo A.

HISTORIAL ESTADÍSTICO DE MÉXICO EN INAUGURACIONES

Edición Mundial | Sede / Estadio | Partido | Anotadores

Uruguay 1930 | Pocitos (Montevideo) | Francia 4 - 1 México | L. Laurent (19'), M. Langiller (40'), A. Maschinot (43', 87'); J. Carreño (70')

Brasil 1950 | Maracaná (Río de Janeiro) | Brasil 4 - 0 México | Ademir (30', 79'), Jair (65'), Baltazar (71')

Suiza 1954 | Charmilles (Ginebra) | Brasil 5 - 0 México | Baltazar (23'), Didí (29'), Pinga (34', 43'), Julinho (69')

Suecia 1958 | Rasunda (Solna) | Suecia 3 - 0 México | A. Simonsson (17', 64'), N. Liedholm (57' pen.)

Chile 1962 | Sausalito (Viña del Mar) | Brasil 2 - 0 México | M. Zagallo (56'), Pelé (73')

México 1970 | Estadio Azteca (CDMX) | México 0 - 0 Unión Soviética | Sin anotadores

Sudáfrica 2010 | Soccer City (Johannesburgo) | Sudáfrica 1 - 1 México | S. Tshabalala (55'); R. Márquez (79')

DATOS DESTACADOS

Primer partido absoluto: El partido entre México y Francia en 1930 pasó a la historia como el primer encuentro de una Copa del Mundo de la FIFA.

Racha consecutiva: México es el único país que ha inaugurado tres Mundiales de manera consecutiva (1950, 1954 y 1958).

Protagonismo como anfitrión: En 1970, en su propia casa, logró romper la mala racha de derrotas con un empate sin goles frente a la Unión Soviética.

NG