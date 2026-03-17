El futuro de una de las jóvenes promesas del futbol mexicano comienza a generar ruido más allá de la Liga MX. El nombre de Hugo Camberos ha tomado fuerza en el mercado internacional ante el supuesto interés de un histórico club europeo, lo que podría marcar un giro importante en su carrera.

De acuerdo con reportes recientes, el futbolista del Club Deportivo Guadalajara ha sido vinculado con el Ajax, uno de los equipos más reconocidos en la formación de talento joven en Europa. Sin embargo, hasta el momento no existe una oferta formal y todo se mantiene en el terreno de los rumores.

La versión sobre el interés del conjunto neerlandés surge, en gran parte, por la presencia de Óscar García Junyent en el banquillo del Ajax. El técnico español conoce bien a Camberos, ya que fue quien le dio la oportunidad de debutar en el primer equipo rojiblanco, lo que habría influido directamente en su supuesto interés por llevarlo al futbol europeo.

A sus 19 años, Camberos es considerado una de las joyas surgidas de la cantera de Chivas. Su proyección ha llamado la atención no solo por su talento, sino también por su capacidad para irrumpir en momentos clave, pese a no contar con demasiados minutos en el actual torneo Clausura 2026 bajo la dirección de Gabriel Milito. En lo que va del certamen, ha tenido participación limitada, sumando minutos en pocos encuentros.

En semanas recientes, el nombre del joven mexicano ha comenzado a sonar con fuerza en Europa, lo que confirma su crecimiento y el seguimiento que distintos clubes realizan sobre él. No obstante, cualquier negociación dependería de que se formalice una oferta y de las condiciones contractuales del jugador, quien renovó con el Guadalajara hasta 2027.

MF