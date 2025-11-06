El defensor central del Chivas, Gilberto Sepúlveda, atraviesa un momento complicado en el presente torneo. Con el paso de las jornadas, el “Tiba” ha sido relegado del once titular y acumula muy pocos minutos de juego. Sin embargo, este fin de semana podría tener una gran oportunidad para reivindicarse, ya que volvería a aparecer desde el inicio.

A sus 26 años, Sepúlveda no ha logrado ganarse la confianza de Gabriel Milito, quien desde su llegada al banquillo rojiblanco ha optado por otros perfiles para la zaga central. Las características del canterano no terminan de ajustarse al esquema que el estratega argentino busca implementar en el campo.

La participación del defensor ha sido esporádica, casi siempre producto de bajas por lesión dentro del plantel. En el actual campeonato ha disputado ocho partidos, solo cuatro de ellos como titular, sumando un total de 354 minutos. De esos encuentros, únicamente en tres completó los 90 minutos, y en ninguno de ellos Chivas logró ganar: cayó ante Cruz Azul y Santos Laguna, y empató frente a Tijuana y Tigres.

Aunque hoy parece la última opción en la defensa por detrás de Daniel Aguirre, Diego Campillo y José Castillo, la expulsión de Luis Romo abrirá una ventana para que el “Tiba” reaparezca como titular en el cierre de la fase regular ante Monterrey.

El duelo del sábado es de máxima importancia, pues el Guadalajara busca sellar su boleto a la Liguilla. Una buena actuación podría cambiar el panorama para Sepúlveda, quien necesita demostrar que todavía puede ser útil para el equipo.

En las últimas diez jornadas, el defensor apenas ha jugado 24 de los 540 minutos posibles, por lo que este regreso, a tan solo un partido del inicio de la fase final, podría ser determinante para su futuro con el club. De no aprovecharlo, su continuidad en la institución parecería estar sentenciada.

