Chivas se mantiene en lo más alto de la tabla general del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX tras el partido de la Jornada 5 contra los Cañoneros de Mazatlán, que concluyó 2-1 en favor del Rebaño Sagrado. Todo parece indicar que las estrategias, las alineaciones y el esfuerzo que Gabriel Milito ha edificado con la escuadra de Guadalajara ha dado resultados; sin embargo, la "buena racha" habría solicitado un sacrificio: Luis Romo .

En la recta final del encuentro desde El Encanto, el cuerpo técnico rojiblanco mostró preocupación debido a las lesiones de tres de sus jugadores:

Armando "Hormiga" González salió por molestias musculares

José Castillo por problemas en el tobillo derecho

Luis Romo abandonó el campo al no poder continuar

Todo parece indicar que el defensa que porta el número 7 tuvo un desgarre durante el partido del sábado . El accidente habría sucedido durante la prórroga del partido, luego de una salida a velocidad para defender el arco rojiblanco. Romo lo habría hecho por el equipo, lo que ahora mantiene a Milito en angustia.

La preocupación por Luis Romo

"Habrá que hacer exámenes para medir la magnitud, pero si es un desgarre, olvídense de que Romo pueda jugar los tres prósimos partidos que son América, Toluca y Cruz Azul" advirtió Davis Medrano, experto y comentarista del balompié mexicano.

El mismo periodista deportivo declaró que Chivas podría entrar en crisis en lo que queda del Clausura 2026 debido a que el defensa es irremplazable .

"Romo es un futbolista que Guadalajara no tiene otro para la salida de la pelota; en la línea de tres es su futbolista más importante [...] el tema es cómo suples a Romo siendo un elemento importante ".

Tras el partido, el argentino reconoció que la molestia podría ser más seria de lo esperado y pone en riesgo la participación del jugador en el Clásico Nacional.

"Con respecto a Luis, da la sensación de que tuvo una molestia importante en el posterior. Habrá que hacer estudios para ver qué arrojan los resultados, pero todavía es muy pronto para sacar conclusiones. No sé exactamente qué fue lo que le pasó, pero evidentemente da la sensación de que es una lesión que le va a costar, tal vez, algunos partidos. Ojalá que no, pero es probable que sea así ", señaló.

Al momento, Chivas no ha emitido ningún comunicado al respecto .

