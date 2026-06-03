Holanda vs Argelia: horario y dónde ver EN VIVO el amistoso internacional

El proceso de preparación hacia la Copa del Mundo de Norteamérica 2026 continúa su marcha y, como parte de esta etapa, las selecciones de Países Bajos (Holanda) y Argelia se enfrentan hoy, 3 de junio de 2026, en un partido amistoso en el estadio De Kuip, en Róterdam.

El conjunto de los Países Bajos, dirigido por Ronald Koeman, llega a este compromiso con una racha de diez partidos consecutivos sin conocer la derrota. Durante este periodo, el equipo europeo ha mantenido una cuota ofensiva constante, registrando diecinueve goles en sus últimos siete encuentros, el más reciente un 1-1 con Ecuador.

Por su parte, el combinado argelino, bajo la dirección de Vladimir Petkovic, se presenta en territorio neerlandés con el objetivo de medir su nivel ante un rival europeo de jerarquía, después de haber empatado 0-0 frente a la peligrosa Selección de Uruguay el 31 de marzo. Este partido servirá como parámetro antes de su debut mundialista frente a la selección de Argentina.

Será un encuentro inédito, pues la Naranja Mecánica y los Zorros del Desierto no se han enfrentado antes, ni en competencias oficiales ni en partidos amistosos.

Para ambos equipos, los noventa minutos de esta jornada tienen un propósito claro de evaluación. En el equipo local, Koeman busca consolidar su once titular y observar el estado físico de jugadores que se han recuperado recientemente de diversas molestias. En el caso de Argelia, el cuerpo técnico necesita confirmar su estructura defensiva y la integración de sus atacantes en el sistema de juego.

Argelia empató 0-0 con Uruguay en su anterior partido. Hoy nuevamente enfrentan a una selección de jerarquía. EFE/J. Morchidi

¿Dónde ver Holanda vs Argelia?

Fecha: 3 de junio

Horario: 12:45

Transmisión: SKY Sports

Alineaciones probables del Holanda vs Argelia

Países Bajos: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Virgil van Dijk, Nathan Aké, Daley Blind; Marten de Roon, Joey Veerman, Georginio Wijnaldum; Cody Gakpo, Crysencio Summerville y Wout Weghorst.

Argelia: Anthony Mandrea; Youcef Atal, Aïssa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Aït-Nouri; Nabil Bentaleb, Ramiz Zerrouki, Houssem Aouar; Riyad Mahrez, Saïd Benrahma y Amine Gouiri.