Mundial 2026: Calendario de partidos del Grupo C, Brasil, Marruecos, Haití y Escocia, cuándo, dónde, horarios y canales de transmisión EN VIVO

El Mundial 2026 está cerca de arrancar y el Grupo C promete ser uno de los que más emociones ofrezca durante el torneo. Si quieres ver a un Brasil sediento de revancha, a la revelación marroquí o el histórico regreso de Haití y Escocia, necesitas este calendario para no perderte ni un solo minuto de acción.

Lo que le espera a Brasil, Marruecos, Haití y Escocia

La Copa Mundial de la FIFA 2026 arranca con una fase de grupos que no dará respiro a los aficionados. En el Grupo C, las cuatro selecciones se enfrentarán íntegramente en territorio estadounidense entre el 13 y el 24 de junio.

Los imponentes estadios de Foxborough, Miami, Nueva Jersey, Filadelfia y Atlanta serán los escenarios oficiales donde estos equipos buscarán su ansiado boleto a la siguiente ronda.

El formato de clasificación es claro y no deja margen de error: los dos primeros lugares avanzan directamente a los dieciseisavos de final. Además, el tercer puesto podría clasificar dependiendo de los resultados globales de los otros grupos.

Calendario completo del Grupo C

Para que no te pierdas ningún detalle de esta emocionante fase de grupos, aquí tienes la lista de los enfrentamientos confirmados dentro del sector C. Prepara tus alarmas porque los cruces prometen mantenernos al borde del asiento:

13 de junio

Brasil vs Marruecos (Nueva York/Nueva Jersey)

14 de junio

Haití vs Escocia (Boston/Foxborough)

19 de junio

Escocia vs Marruecos (Boston/Foxborough)

20 de junio

Brasil vs Haití (Filadelfia)

24 de junio

Marruecos vs Haití (Atlanta)

Escocia vs Brasil (Miami)

ESPECIAL / EL INFORMADOR

Las historias detrás de los equipos

El contexto competitivo del Grupo C es fascinante. Por un lado, se encuentra Brasil dirigido por el estratega italiano Carlo Ancelotti, que busca desesperadamente su sexta estrella tras una sequía que se remonta al año 2002.

Por otro lado, Marruecos llega con la inmensa presión de demostrar que su histórica semifinal en Qatar 2022 no fue una simple casualidad. Su sólida defensa será puesta a prueba desde el silbatazo inicial.

Finalmente, la nostalgia pura se hace presente con Escocia, que regresa a una justa mundialista por primera vez desde Francia 1998, y Haití, que rompe una dolorosa ausencia de más de medio siglo tras su única participación en Alemania 1974.

Dónde transmitirán EN VIVO los partidos del Grupo C

La plataforma ViX con su Pase Mundial emitirá todos los partidos. Esta nota se irá actualizando conforme se revelen más detalles sobre los canales que transmitirán cada partido.

El balón está a punto de rodar y el Grupo C tiene todos los ingredientes necesarios para regalarnos momentos inolvidables. ¿Quién logrará imponer su jerarquía en la cancha?

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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