Hernán Cristante deja el banquillo del Puebla tras un torneo para el olvido

El cierre del Apertura 2025 trajo consigo una serie de cambios en la Liga MX, y uno de los más sonados se dio en Puebla. El club de la Franja anunció la salida de Hernán Cristante como director técnico, poniendo fin a una etapa breve y complicada al frente del equipo.

El estratega argentino, quien asumió el cargo el 22 de agosto de 2025, llegó con la intención de revertir la mala racha del conjunto poblano, pero los resultados nunca acompañaron su gestión. Bajo su mando, el Puebla solo logró dos victorias, quedando último en la tabla general con 12 puntos.

Aunque el cierre del torneo trajo una ligera alegría con el triunfo ante León, el desenlace era previsible. Días después del silbatazo final, la directiva comunicó oficialmente su decisión a través de un mensaje en redes sociales.

“El Club Puebla informa que Hernán Cristante ha dejado de ser el Director Técnico de nuestro equipo. Agradecemos a Hernán y a su cuerpo técnico por el profesionalismo y compromiso mostrados durante su etapa, y les deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos”, se lee en el comunicado.

Además, la institución dio a conocer que en los próximos días anunciará al nuevo entrenador que tomará las riendas del plantel para el Clausura 2026, en busca de iniciar un proceso de renovación.

“En los próximos días se dará a conocer, a través de nuestros canales oficiales, quién quedará a cargo del equipo de Primera División”, añadió el texto difundido por el club.

La directiva busca un perfil que apueste por el desarrollo de jóvenes, recupere la identidad competitiva del equipo y vuelva a conectar con su afición. El Puebla encara ahora una etapa de reestructuración deportiva y administrativa, con la meta de dejar atrás la inestabilidad del Apertura 2025 y volver a ser protagonista en el próximo torneo.

