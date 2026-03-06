Pachuca recibirá a Puebla este sábado en duelo que corresponde a la Jornada 10 (J10) del Clausura 2026 de la Liga MX. Con el torneo ya muy avanzado, ambos equipos intentarán aprovechar el encuentro para sumar y mantener los buenos números.

Los Tuzos llegan a este compromiso ubicados en el cuarto lugar de la clasificación con 17 puntos tras nueve jornadas, por lo que intentarán aprovechar su condición de local para mantenerse en la parte alta del torneo.

El pasado martes, Pachuca se impuso por 2-1 a Necaxa y se metió de manera momentánea al Top 5.

Puebla, por su parte, tiene 11 unidades. El conjunto poblano buscará sumar como visitante para acercarse a la zona de clasificación y mantenerse competitivo en la Tabla General.

Además, los camoteros querrán seguir sorprendiendo, ya que el miércoles vencieron a Tigres con goleada de 3-1.

Este sábado 7 de marzo, Pachuca recibirá a Puebla en el Estadio Hidalgo, en la ciudad de Pachuca, dentro del calendario de la J10 del Clausura 2026. El juego será a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de streaming. También podrás saber cuál fue el resultado final en EL INFORMADOR.

Fecha y hora: Sábado 7 de marzo, 19:00 horas

Sábado 7 de marzo, 19:00 horas Estadio: Hidalgo, Pachuca, Hidalgo

Hidalgo, Pachuca, Hidalgo Transmisión: FOX One y FOX+

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

