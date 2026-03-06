El Estadio Universitario será testigo este sábado del Clásico Regio, cuando Tigres y Monterrey se enfrenten en la Jornada 10 (J10) del Clausura 2026 de la Liga MX. El esperado duelo reúne a dos de los equipos protagonistas del futbol mexicano, que además llegan igualados en puntos en la tabla general, lo que añade mayor intensidad al enfrentamiento.

Tigres aparece ubicado en el octavo lugar de la clasificación con 13 puntos tras nueve fechas. El conjunto felino saldrá con la misión de quedarse con los tres puntos en un partido que siempre genera gran expectativa entre la afición de Nuevo León.

En su último partido fueron goleados 3-1 por nada menos que el Puebla.

También suma 13 unidades Monterrey, pero se ubica en el séptimo puesto de la tabla general por mejor diferencia de goles. Los Rayados buscarán llevarse el clásico como visitantes para escalar posiciones en el Clausura 2026.

Los Rayados superaron a media semana a Querétaro, por lo que llegan de mejor ánimo que su acérrimo rival.

Dónde ver EN VIVO el partido Tigres vs Monterrey de la J10 - Liga MX

Este sábado 7 de marzo, Tigres recibirá a Monterrey en el Estadio Universitario para cerrar la actividad del día, dentro de la J10 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX. El partido iniciará a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de televisión abierta y por streaming. También podrás seguir las jugadas y el marcador en las redes de ambos equipos y conocer cómo quedaron en EL INFORMADOR.

Fecha y hora: Sábado 7 de marzo, 21:00 horas

Sábado 7 de marzo, 21:00 horas Estadio: Universitario

Universitario Transmisión: FOX One, Azteca Deportes Network, FOX y Azteca 7

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

---

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF