En el partido más anticipado del play-in que enfrentaba a Stephen Curry contra Kawhi Leonard, los Warriors se quedaron con el triunfo 126-121 en el Intuit Dome de Los Ángeles, viniendo de atrás para eliminar a los Clippers y seguir en la pelea por el último boleto a la postemporada en la Conferencia Oeste.

Como dicta la costumbre de esta generación para los de la bahía de San Francisco, el balón tenía que pasar por las manos de Stephen Curry, quien se tardó en arrancar, pero en cuanto calentó la mano, el “Chef” cocinó a la defensa angelina que, como muchos, no encontró respuesta a cómo frenar al veterano de 17 temporadas.

Viniendo de una lesión reciente de rodilla, las alarmas saltaron cuando el número 30 de los Warriors tuvo que ir al vestidor en el primer cuarto, sin embargo volvió para el segundo y la primera mitad no fue del todo positiva, con solo ocho puntos con dos triples.

A partir del tercer cuarto la historia para Curry fue otra, usando la receta especial de la casa. Terminó el encuentro con 35 puntos y 7 triples en 12 intentos para comandar a los Warriors, que tuvieron que remar contracorriente gran parte del partido.

Los Clippers tomaron el liderato en el primer cuarto y solo lo cedieron en una ocasión en el segundo periodo, el resto fue una persecución del gato al ratón, un estira y afloja en el que en cada uno de los cuatro episodios -y en siete ocasiones diferentes- lograron tener ventajas de doble dígito y cuando parecía que Golden State pasaba por un buen momento, recortando hasta a un punto, volvían a acelerar y alejarse.

Ese juego solo llegó hasta los minutos finales, cuando los Warriors apretaron la defensa y anularon a Kawhi, quien quedó estancado en 21 unidades. Cuando parecía que los Clippers tenían una ventaja suficiente, aparecieron los hombres grandes de los visitantes: Kristaps Porzingis con un triple y un foul y cuenta, así como el veterano Al Horford, que se encendió desde la línea de triples en el momento justo, anotando cuatro triples a la hora grande y de forma inesperada, resultando una opción que despertó cuando el equipo necesitaba alternativas.

Los Clippers terminaron una contrastante temporada, que iniciaron con marca negativa pero con Leonard saludable y en la que a la llegada de Darius Garland se convirtieron en una de las quintetas en mejor estado de forma durante la segunda mitad, rebasando incluso en récord a los Warriors, pero no fue suficiente a la hora cero. Los Warriors mantienen sus opciones de llegar a la postemporada como décimo lugar, pero tendrán que hacer escala en Phoenix este viernes para lograrlo.