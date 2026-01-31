Guillermo Hermoso de Mendoza y su cita con el destino en la Nuevo Progreso

La Plaza de Toros Nuevo Progreso de Guadalajara se prepara para vivir una tarde de emociones profundas este domingo 1 de febrero. El coso de la Colonia Monumental no solo recibirá a las figuras más destacadas de la baraja actual, sino que marcará el esperado retorno de Guillermo Hermoso de Mendoza, quien tiene una cuenta pendiente con la afición tapatía tras un año de ausencia obligada.

La última vez que el hijo de la leyenda, Pablo Hermoso de Mendoza, pisó este ruedo, dejó una huella imborrable al indultar al toro “Venadito”, de la ganadería de Peñalba el pasado 9 de marzo de 2025, en una tarde que quedó grabada en los anales del toreo a caballo en México. Sin embargo, la temporada pasada el rejoneador navarro no pudo cumplir con su compromiso debido a serios problemas físicos que lo mantuvieron alejado de los ruedos. Este domingo, esa ausencia se transforma en una revancha personal y en una oportunidad para reafirmar su sitio como figura mundial .

"Estar en cama te hace reflexionar sobre cuánto amas esta profesión. Vengo fortalecido, con la mente clara y una ilusión renovada por reencontrarme con una de las aficiones más exigentes y conocedoras del mundo", afirmó el rejoneador, quien reconoce que la lesión le brindó una nueva perspectiva.

"Fueron meses de reflexión, pero también de aprendizaje. Llego con la cabeza ordenada y con muchas ganas de volver a sentir la presión de una plaza como esta".

Para esta cita, Guillermo no viene solo con técnica, sino con renovaciones en su cuadra. "Uno siempre busca superarse, hay caballos nuevos que algunos sacó mi Padre aquí en el festival que toreó, ojalá que las novedades que traemos sean el gusto del aficionado", apuntó con entusiasmo

El cartel es de auténtica gala. Se lidiarán toros de las prestigiadas ganaderías de Villa Carmela y Campo Real. Junto al rejoneador español, actuarán los máximos triunfadores de la temporada anterior: el poderío de Ernesto Tapia “El Calita”, la entrega absoluta de Diego San Román y la expectación que genera el joven prodigio español Marco Pérez, quien cierra un cartel de cuatro espadas que promete una tarde histórica. El festejo iniciará a las 16:30 horas, en lo que se espera una buena entrada en la Nuevo Progreso .

