La ciudad de Guadalajara se encuentra en el umbral de un evento histórico. Este domingo 1 de febrero, el Estadio Panamericano, hogar de los Charros de Jalisco, abrirá sus puertas para dar inicio a la edición 63 de la Serie del Caribe. Este certamen, conocido como el "Clásico de Febrero", regresa a la Perla Tapatía por segunda vez en su historia, tras el éxito rotundo de 2018, en un momento donde el béisbol en México vive una época dorada de popularidad y nivel competitivo.

Sin embargo, la edición de 2026 llega con un matiz extraordinario que la diferencia de cualquier otra : por primera vez en años recientes, el país anfitrión contará con dos representantes en el diamante, producto de los ajustes organizativos tras la ausencia de la delegación de Venezuela.

La organización del torneo, de la mano con la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe, determinó que los dos finalistas de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) obtuvieran su boleto directo. Esto coloca a los Charros de Jalisco (identificados como México Rojo) y a los Tomateros de Culiacán (México Verde) en una posición privilegiada pero de alta responsabilidad. Ambos equipos no solo representan a sus ciudades, sino la esperanza de una nación que desea ver el trofeo quedarse en casa.

Los Charros, comandados por su jerarquía reciente, llegan tras conquistar su cuarto título de la LMP en las temporadas 2018-19, 2021-22, 2024-25 y la más reciente 2025-26. Su experiencia internacional es vasta y su deseo de revancha es latente, pues aún duele la derrota sufrida en la final de Mexicali 2025 ante los Leones del Escogido.

Por otro lado, los Tomateros de Culiacán aportan el peso de la historia. Con 13 campeonatos nacionales y dos coronas caribeñas obtenidas en 1996 y 2002, la escuadra guinda es sinónimo de mística en torneos cortos. Fueron ellos el primer equipo mexicano en lograr un bicampeonato caribeño y su llegada a Guadalajara no es como un simple invitado, sino como un contendiente feroz que conoce perfectamente cómo jugar bajo presión. Esta dualidad mexicana garantiza que el estadio, con capacidad para 16,500 espectadores, luzca llenos en cada jornada.

El torneo, que se extenderá del 1 al 7 de febrero, presenta un mosaico humano digno de análisis . Más allá de la táctica, la Serie del Caribe 2026 destaca por el contraste físico y generacional de sus protagonistas. En el apartado de la longevidad, el dominicano Junior Lake se erige como la figura consular del torneo. El patrullero de los Leones del Escogido ha inscrito su nombre en casi todas las ediciones de la última década, desde Santo Domingo 2016 hasta Mexicali 2025, sumando cuatro anillos de campeón. Junto a él, el lanzador Rhadames Liz, con 42 años de edad, demuestra que la sabiduría en el montículo no tiene fecha de caducidad. En el extremo opuesto aparece el joven Ichiro Cano, quien con apenas 20 años recién cumplidos, representa el futuro del béisbol mexicano y la frescura de una generación que no teme a los escenarios masivos.

La inauguración

La ceremonia de inauguración promete ser un tributo a la nostalgia y al éxito. El domingo a las 19:30 horas, la atmósfera alcanzará su punto máximo cuando Sergio "El Mechón" Romo suba a la lomita para lanzar la primera bola. Romo, una figura icónica tanto en Grandes Ligas como en la pelota invernal, simboliza el vínculo entre la comunidad latina y el béisbol de más alto nivel. Su lanzamiento marcará el inicio del enfrentamiento estelar entre República Dominicana y el anfitrión, México Rojo (Charros), un duelo que muchos expertos consideran una final adelantada.

Guadalajara no es solo una sede; es un fortín donde el béisbol se vive con música de mariachi y un ambiente familiar inigualable. Con la mesa puesta, los rosters definidos y la historia llamando a la puerta, la Serie del Caribe 2026 está lista para escribir un capítulo inolvidable en el Estadio Panamericano. El playball está a la vuelta de la esquina.

Equipos clasificados a la Serie del Caribe 2026

Charros de Jalisco (México rojo), bicampeón de la Liga Mexicana del Pacífico.

Tomateros de Culiacán (México verde), subcampeón de la Liga Mexicana del Pacífico.

Cangrejos de Santurce (Puerto Rico), máximos campeones de su liga con 17 títulos y cinco coronas caribeñas.

Leones del Escogido (República Dominicana), campeón defensor y uno de los clubes más históricos del torneo.

Federales de Chiriquí (Panamá), invitado especial y una de las franquicias más jóvenes del certamen.

Calendario de fase de grupos

Domingo 1 de febrero

13:00 | Tomateros (MEX) vs. Puerto Rico

19:30 | República Dominicana vs. Charros (MEX) (Inauguración)

Lunes 2 de febrero

14:00 | Puerto Rico vs. República Dominicana

19:00 | Charros (MEX) vs. Panamá

Martes 3 de febrero

14:00 | Panamá vs. Tomateros (MEX)

19:00 | Charros (MEX) vs. Puerto Rico

Miércoles 4 de febrero

14:00 | Panamá vs. República Dominicana

19:00 | Tomateros (MEX) vs. Charros (MEX) (Duelo Nacional)

Jueves 5 de febrero

14:00 | Puerto Rico vs. Panamá

19:00 | República Dominicana vs. Tomateros (MEX)

Fase final

Viernes 6 de febrero : Semifinales (Horarios por definir según clasificación)

: Semifinales (Horarios por definir según clasificación) Sábado 7 de febrero: Gran Final (19:00 horas)

