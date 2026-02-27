El duelo entre San Luis y Puebla se jugará este sábado 28 de febrero dentro de la Jornada 8 (J8) del Clausura 2026 de la Liga MX. Con ambos equipos ubicados en la parte baja de la clasificación, el encuentro es una oportunidad importante para sumar puntos y evitar rezagarse en la pelea por puestos de Liguilla. Conoce a qué hora empieza y dónde podrás verlo EN VIVO.

Atlético de San Luis ocupa la posición 12 con 7 puntos tras siete jornadas, como resultado de dos victorias, un empate y cuatro derrotas. El equipo potosino ha mostrado aspectos negativos, especialmente en defensa, ya que ha recibido 13 goles.

Sin embargo, su riva, Puebla, se encuentra en situación aún más baja, ya que está en el lugar 15 con solo 5 unidades. La Franja ha tenido dificultades para sostener resultados y su diferencia de goles negativa refleja los problemas que ha enfrentado a lo largo del Clausura 2026.

El resultado puede marcar un punto de inflexión para cualquiera de los dos de cara al cierre de torneo.

Dónde ver EN VIVO el partido San Luis vs Puebla de la J8 - Liga MX

Este sábado 28 de febrero, San Luis recibirá a Puebla en el Estadio Libertad Financiera por la J8 del Clausura 2026. El partido comenzará a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, y estará disponible por televisión en ESPN y vía streaming en Disney+ Premium. También podrás seguir las acciones en redes sociales y consultar el resultado final en EL INFORMADOR.

Fecha y hora: Sábado 28 de febrero, 17:00 horas

Estadio: Alfonso Lastras

Transmisión: ESPN, Disney+ Premium

*Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

