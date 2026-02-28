En el Mundial 2026, el VAR revisará dos jugadas clave durante partidos de la Copa del Mundo, luego de que la IFAB (International Football Association Board), la asociación que determina las reglas del juego, confirmara este sábado 28 de febrero en su asamblea anual que el sistema podrá intervenir en tiros de esquina y segundas amarillas en el torneo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

Estos cambios entrarán en vigor a partir del 1 de junio y, además de estas nuevas normas para el VAR, también se incluirán medidas por parte del árbitro para que se pierda menos tiempo en los juegos.

¿Cuáles son los cambios que habrá en el futbol durante el Mundial 2026?

La información indica que se introducirá una cuenta regresiva de cinco segundos para los saques de banda y los despejes del portero, y de diez segundos para las sustituciones. Cuando el árbitro determine que un saque lateral ha superado esos cinco segundos, se dará el saque de banda al otro equipo, y cuando ocurra en un saque de puerta, se concederá un tiro de esquina para el rival.

En el caso de los cambios, si el futbolista tarda más de diez segundos en abandonar el terreno de juego, su sustituto tendrá que esperar para entrar hasta el próximo parón del juego, por lo que dicho equipo tendrá que jugar con uno menos durante unos instantes.

Cuando un futbolista tenga que ser atendido por una lesión y abandone el campo, deberá permanecer fuera del juego durante un minuto.

Estas medidas han sido aprobadas en la reunión de la IFAB, que se celebra cada año en Cardiff (Gales).

Esta nueva normativa tendrá validez tanto en el Mundial 2026 que comienza en verano como en la temporada 2026-2027.

Además, la IFAB se ha comprometido a continuar revisando la aplicación del fuera de juego y a tomar medidas contra los jugadores que se tapen la boca para insultar a los rivales, después del episodio racista que vivió Vinícius Júnior con Gianluca Prestianni hace unos días en la Champions League.

La IFAB también ha confirmado que la ley Wenger del fuera de juego, la cual establece que sea la parte más atrasada del delantero en línea con el defensa la que marque o no la situación antirreglamentaria del atacante, se probará en la Premier League canadiense a partir de la próxima temporada, que comienza en abril.

*Con información de EFE

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Además lee: La inesperada derrota de Brasil que entristeció a Guadalajara

OF