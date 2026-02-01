La Serie del Caribe 2026 levantó el telón en Guadalajara con una ceremonia de inauguración que combinó espectáculo, identidad y emoción, a la altura de uno de los eventos más importantes del béisbol invernal.

El Estadio Panamericano se vistió de fiesta cuando los fuegos pirotécnicos iluminaron el cielo tapatío y marcaron el inicio formal de una semana en la que la pelota será la gran protagonista .

La ceremonia comenzó entonando el himno nacional, tanto de México como de República Dominicana. Asimismo, también se escuchó respetuosamente el himno de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC).

La esencia de Jalisco estuvo presente en el terreno con un colorido baile tradicional que se ganó los aplausos desde las tribunas. Al ritmo de la música y con vestuarios representativos del estado, los bailarines ofrecieron un recorrido visual por la cultura local, reforzado por un show de luces que encendió al estadio y le dio un toque moderno y vibrante a la ceremonia.

Uno de los momentos más emotivos de la noche llegó con la presentación de Sergio Romo . El mexicano, ampliamente querido y arropado por la afición tapatía, fue el encargado de realizar el lanzamiento de la primera bola del duelo entre México rojo y República Dominicana. La ovación fue unánime, reflejo del cariño y respeto que el público guarda por uno de los referentes del béisbol nacional.

Así, entre luces, música y aplausos, Guadalajara dio la bienvenida a la Serie del Caribe 2026, dejando claro desde el primer día que la Perla Tapatía está lista para vivir y celebrar la gran fiesta del béisbol caribeño.

