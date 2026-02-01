La Serie del Caribe 2026 comenzó de forma cardíaca y sorpresiva. Puerto Rico dio la primera campanada del certamen al conseguir la victoria en la última entrada, gracias a un sencillo de Rubén Castro que impulsó dos carreras y volteó la pizarra para vencer 5-4 a México Verde . El batazo dejó tendido al conjunto azteca, que había mantenido la ventaja durante ocho entradas.

Los cerradores de Lorenzo Bundy no respondieron ante la presión. Cuando todo indicaba que México verde se adjudicaría el triunfo, Anthony Gose y Miguel Vázquez fallaron con sus lanzamientos y Castro no dejó pasar la oportunidad de arrebatarles la superioridad. El equipo boricua dio muestra de resiliencia y paciencia porque, pese a que existieron múltiples momentos de agobio, nunca dejaron de luchar.

México verde comenzó desde temprano su ataque, sacando provecho de los lanzamientos de Collin Wiles, pitcher abridor de Puerto Rico. El inicialista de la escuadra caribeña no pudo realizar un buen desempeño, lo que provocó que su labor sólo durara un rollo completo en el que fue responsable de cuatro carreras, cinco imparables, un pasaporte y no logró ponchar a ningún rival.

La ofensiva de la novena mexicana fue liderada por Rodolfo Amador , quien se fue de 4-3 en el encuentro e impulsó una carrera. Amador conectó un doblete con el que se abrió la pizarra en la parte baja de la primera entrada, tras mandar a Estevan Florial a tierra prometida. Posteriormente, vino Joey Meneses con un elevado de out que aprovechó Allen Córdoba para duplicar la ventaja.

Al inicio del segundo inning, México volvió a vulnerar los disparos de Wiles. Tres hombres consiguieron embasarse con imparables y fueron Luis Verdugo y Alí Solís, quienes se encargaron de producir otro par de anotaciones, lo que provocó que Collin se bajara de la lomita.

Tras un arranque agresivo, se esperaba que los peloteros del conjunto verde lograran apalear a los boricuas, sin embargo, fueron maniatados por los relevistas de Puerto Rico y su pólvora se apagó.

En la parte del pitcheo, David Reyes fue el brazo inicialista de México verde , registrando cuatro episodios y un tercio de labor en los que toleró cinco hits, dos carreras, una base por bolas y repartió tres chocolates. Una vez que se bajó del montículo, el bullpen también había logrado contener a la ofensiva de Puerto Rico, pero con Rafael Córdova sobre la lomita, los riqueños pudieron recortar distancias.

Finalmente, en la novena entrada se dio el fatídico batazo que dejó tendido a México verde, mismo que le propinó una dolorosa derrota en el comienzo de la Serie del Caribe. Su siguiente juego será hasta el martes 3 de febrero contra Panamá a las 14:00 horas.

