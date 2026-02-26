El partido Querétaro vs Santos se jugará dentro de la Jornada 8 (J8) del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Ambos equipos atraviesan un momento complicado y necesitan sumar para evitar rezagarse aún más en la pelea por puestos de clasificación, aunque principalmente para salir del fondo. Te contamos a qué hora empieza y dónde podrás verlo EN VIVO.

Este viernes se vivirá un partido de alta presión en el Estadio La Corregidora entre dos clubes que ocupan la parte baja de la clasificación.

Querétaro llega a este compromiso en la posición 14 con 5 puntos, luego de seis partidos disputados, con una diferencia de goles de -3. Los Gallos han mostrado irregularidad, resultados que no les han permitido despegar en el torneo.

Por su parte, Santos atraviesa un panorama más complicado. El conjunto lagunero es último de la Tabla General con apenas un punto, y una diferencia de goles de -14, con 21 permitidos y solo 7 anotados. La fragilidad defensiva ha sido uno de sus principales problemas en el campeonato.

Para ambos clubes, el margen de error comienza a reducirse conforme avanza la fase regular.

Dónde ver EN VIVO el partido Querétaro vs Santos de la J8 - Liga MX

Este viernes 27 de febrero, Querétaro recibirá a Santos Laguna en el Estadio La Corregidora, por la J8 del Clausura 2026. El partido comenzará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y estará disponible por televisión a través de streaming. También podrás seguir las jugadas y el marcador en las redes oficiales de ambos equipos y conocer el resultado final en EL INFORMADOR.

Fecha y hora: Viernes 27 de febrero, 19:00 horas

Viernes 27 de febrero, 19:00 horas Estadio: La Corregidora, Querétaro

La Corregidora, Querétaro Transmisión: FOX One, FOX+

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

---

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF