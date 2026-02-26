Mazatlán y Pachuca se enfrentarán este viernes dentro de la Jornada 8 (J8) del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Con el campeonato ya muy avanzado, los Tuzos buscan afianzarse en la parte alta de la clasificación, mientras que los sinaloenses necesitan sumar con urgencia para enmendar el camino en la segunda parte del certamen. Conoce a qué hora empieza y dónde podrás ver el juego EN VIVO.

Pachuca ocupa el quinto puesto de la Tabla General con 14 puntos tras siete partidos disputados, con cuatro victorias, dos empates y una derrota. El equipo hidalguense ha mostrado equilibrio ofensivo y solidez defensiva, lo que le permite mantenerse en zona de clasificación directa.

Mazatlán, en cambio, marcha en la posición 17 con apenas 4 unidades en siete encuentros. El conjunto morado ha tenido dificultades para cerrar partidos y su diferencia de goles negativa refleja los problemas que ha enfrentado tanto en defensa como en ataque.

Para los Tuzos, el objetivo es no perder terreno frente a los equipos que pelean los primeros lugares. Para Mazatlán, cada jornada comienza a sentirse como una oportunidad en la que no deben seguir dejando escapar los resultados.

Dónde ver EN VIVO el partido Mazatlán vs Pachuca de la J8 - Liga MX

Será el viernes 27 de febrero cuando Mazatlán recibirá a Pachuca en el Estadio El Encanto en Mazatlán, Sinaloa, dentro del calendario de la J8 del Clausura 2026. El partido comenzará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y estará disponible por televisión abierta y en streaming. También podrás seguir las acciones en redes sociales y consultar el resultado final en EL INFORMADOR.

Fecha y hora: Domingo, 19:00 horas

Domingo, 19:00 horas Estadio: El Encanto, Mazatlán, Sinaloa

El Encanto, Mazatlán, Sinaloa Transmisión: FOX One, FOX, TV Azteca, Azteca 7, Azteca Deportes Network

*Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

