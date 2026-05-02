La Liguilla del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX continúa este domingo 3 de mayo y nos regala un choque de alto voltaje. Toluca y Pachuca se ven las caras en el partido de ida de los Cuartos de Final, un duelo que promete emociones al por mayor y que, en esta ocasión, tendrá como sede el Estadio Nemesio Diez, e iniciará a las 19:15 horas.

Ambas escuadras inician su camino en la "Fiesta Grande" con el objetivo claro de sacar una ventaja que les permita manejar con mayor tranquilidad el encuentro de vuelta. Los primeros 90 minutos serán fundamentales para las aspiraciones de los dos conjuntos.

¿Cómo llegan Toluca y Pachuca a la Liguilla?

El enfrentamiento entre escarlatas e hidalguenses se perfila como uno de los más parejos de esta fase final, luego de que ambos equipos terminaran en posiciones contiguas durante la fase regular del campeonato.

Toluca, bajo el mando de Antonio "Turco" Mohamed, han consolidado un proyecto deportivo basado en el orden táctico y la contundencia. La experiencia del estratega argentino en instancias definitivas es uno de los principales argumentos del cuadro mexiquense para soñar con el título y buscarán imponer condiciones desde el primer silbatazo. Además de su quinta posición con la que cerraron la primera etapa del certamen, los mexiquenses cargan con la idea de ser tricampeones.

Por su parte, los Tuzos del Pachuca, dirigidos por Esteban Solari, apuestan por su característico dinamismo y la velocidad en las transiciones ofensivas. El equipo de la "Bella Airosa" sabe que herir a su rival en este primer compromiso es vital para inclinar la balanza a su favor antes de cerrar la llave. Ellos llegaron a esta instancia en la cuarta posición general.

Dónde ver EN VIVO el partido Toluca vs Pachuca de la Liguilla - Liga MX

Para los aficionados que no quieran perderse ningún detalle de este partido de Cuartos de Final, la transmisión contará con múltiples opciones tanto en televisión abierta como de paga y plataformas de streaming.

Fecha y hora: Domingo 3 de mayo, 19:15 horas

Domingo 3 de mayo, 19:15 horas Estadio: Nemesio Diez, Toluca, Estado de México

Nemesio Diez, Toluca, Estado de México Transmisión: FOX One, Canal 5, ViX Premium, aztecadeportes.com, FOX, Tubi, TUDN, Azteca 7

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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