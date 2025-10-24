Patricio O’Ward, piloto mexicano de la escudería Arrow McLaren en IndyCar, participó este viernes en la sesión de prácticas libres del Gran Premio de México, tomando el lugar de Lando Norris y terminando en la posición número 13.

O’Ward fue la sensación entre los asistentes al evento, quienes no dudaron en expresar su emoción por verlo a bordo de un auto de Fórmula 1, portando indumentaria de McLaren, banderas de México e imágenes alusivas al piloto subcampeón de la IndyCar.

Sin embargo, no todo fueron buenas noticias para él, pues además de no lograr colocarse dentro del top 10, al concluir su participación (siendo el único representante local en la parrilla para este fin de semana) tenía programadas una serie de actividades en el circuito, incluyendo reuniones con los medios de comunicación. No obstante, estos eventos fueron cancelados sin previo aviso por parte de la escudería.

Con el paso de las horas, se informó que el regiomontano tuvo que ser trasladado al Centro Médico del Autódromo una vez que terminó la sesión de clasificación, debido a que desde la mañana del viernes presentó malestares estomacales.

Después de la revisión por parte del equipo médico, el piloto fue dado de alta, y se espera que este sábado regrese al autódromo para acompañar a su equipo durante el resto de la jornada del Gran Premio de México.

