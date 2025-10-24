Nadie puede dar por muerto a Max Verstappen. Aunque sus posibilidades son complicadas, tiene la mira puesta en retener el campeonato de pilotos de esta temporada 2025 y está dispuesto a todo para conservarlo.

Para lograrlo, cuenta con el respaldo de su escudería, Red Bull, que anunció un paquete de actualizaciones para el RB21 con el que busca aumentar el rendimiento del monoplaza y, con ello, las posibilidades de que Verstappen pueda superar a Oscar Piastri.

Entre las actualizaciones, la escudería ha traído la última versión de su diseño de piso, con una superficie superior rediseñada en la parte trasera del piso exterior, lo que debería generar una carga aerodinámica adicional. También se ha modificado el alerón del borde del piso para que interactúe con este nuevo diseño.

El piso también recibió una revisión en su interacción con los pontones laterales para ofrecer una mayor refrigeración, pensando en el reto que representa la altura de la Ciudad de México. Por este motivo, el equipo también implementó mejoras en los conductos de freno.

La lucha de Max Verstappen en el campeonato fue el punto central de la segunda sesión de prácticas del Gran Premio mexicano, que se celebró frente a 101 mil 327 aficionados que hicieron vibrar el recinto de la Magdalena Mixhuca, luego de que el piloto neerlandés terminara por marcar el mejor tiempo en la única sesión en la que participó, con un registro de 1:17.392 utilizando los compuestos suaves. Aunque el neerlandés se quejó del poco agarre de los neumáticos, en ningún momento se le vio en problemas.

Por su parte, Charles Leclerc, uno de los pilotos favoritos del público mexicano, también tuvo un buen viernes en el Autódromo Hermanos Rodríguez, dominando la FP1 y terminando segundo en la FP2. El monegasco también recibió mejoras en su Ferrari, especialmente en el sistema de frenos.

Por si fuera poco, las posibilidades de Max para recortar más la distancia ante los pilotos de McLaren lucen prometedoras luego de lo mostrado por los de Woking este viernes. Particularmente, Oscar Piastri, líder del campeonato, lució nervioso durante la primera sesión de prácticas, saliendo en más de una ocasión de los límites de pista, y terminó la FP2 en el lugar número 12.

Lando Norris, segundo en el campeonato de pilotos, no participó en la primera sesión y en la segunda terminó en el cuarto sitio.

Este sábado se correrá la tercera y última sesión de prácticas libres a las 11:30 de la mañana, y será a las 15:00 horas cuando se dispute la calificación del evento.

