Aun sin la presencia de un piloto mexicano en la parrilla, el Gran Premio de México sigue siendo uno de los eventos deportivos más importantes de nuestro país, y prueba de ello es la asistencia registrada este fin de semana.

De acuerdo con información de la organización, durante los tres días del evento se dieron cita en el Autódromo Hermanos Rodríguez 401 mil 326 personas.

Durante la sesión de prácticas libres del viernes, se registró una asistencia de 101 mil 327 personas; para el sábado, en la calificación, fueron 146 mil 132 asistentes, y finalmente, el domingo, durante la carrera, al recinto de la Magdalena Mixhuca llegaron 153 mil 867 personas.

Aunque no se rompió el récord de asistencia de 2024 —cuando se registraron 404 mil 958 personas—, estas cifras demuestran que la afición al automovilismo en México va más allá de un piloto o una escudería, confirmando el éxito de los 10 años de la Fórmula 1 en esta nueva etapa en nuestro país.

