Lando Norris es abucheado en el México GP

Durante la vuelta de formación del Gran Premio de México, el poleman Lando Norris fue recibido de mala manera por la afición presente en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El que hoy podría convertirse en líder del campeonato de pilotos, superando a su compañero Óscar Piastri, recibió un sonoro abucheo cuando salió en las pantallas instaladas en el circuito del Hermanos Rodríguez.

La animadversión a Lando Norris ha crecido en semanas recientes luego de las polémicas decisiones y órdenes de equipo por parte de McLaren que han terminado por favorecer al británico sobre el australiano.

Previo al arranque del Gran Premio de México, Norris se encontraba 14 puntos por debajo de su coequipero en la lucha por el título de pilotos.

