El golfista mexicano Carlos Ortiz aseguró que su participación en el AKRON Experience 2025 representa una manera de agradecer el apoyo constante de la empresa, ya que convivir y estar cerca de los amantes del deporte es una forma de retribuir todo el respaldo recibido a lo largo de su carrera.

“La verdad es que estoy muy contento de estar aquí. Estamos muy agradecidos con AKRON; para mí, esto ya suma casi nueve años consecutivos. Esta experiencia es una manera de devolverles un poco de todo lo que nos han dado y de compartir con toda la gente que nos sigue, que también son golfistas y nos apoyan constantemente. Poder convivir con ellos, conocerlos y compartir estos momentos es, sin duda, una forma de agradecerles”, señaló Ortiz.

El golfista también reconoció que, junto a AKRON y el equipo Torque GC, buscan generar interés entre los jóvenes y acercarlos a un deporte que, en México, aún no es de fácil acceso.

“Somos muy conscientes de que el golf no es un deporte de fácil acceso en un país como México. Por eso, como liga y como equipo, tenemos la meta de hacerlo más accesible, para que cualquier persona que tenga interés y oportunidad pueda acercarse y jugar".

“Empresas como AKRON también comparten esta visión. Desde hace mucho tiempo han apoyado el golf y otras grandes causas, como la fundación Mi Gran Esperanza. He sido testigo de cómo ha crecido esta iniciativa y del impacto real que tiene en las familias, especialmente en los pares tres, y eso me ha sensibilizado mucho”, concluyó.

SV