El próximo domingo 2 de noviembre, a las 16:30 horas, la Monumental Plaza de Toros Nuevo Progreso de Guadalajara vivirá una de las corridas más esperadas de la temporada. Sobre el ruedo tapatío harán el paseíllo tres toreros de primer nivel: el sevillano Borja Jiménez, reciente triunfador en Las Ventas de Madrid, Sevilla y Bilbao, y los hidrocálidos Luis David Adame y Leo Valadez, este último reapareciendo tras superar una cirugía por una cornada en una pierna.

El cartel promete emociones intensas, no solo por la calidad de los espadas, sino también por el encierro que lidiarán: seis toros de la ganadería hidalguense de Las Huertas, de encaste español, una divisa que ha mostrado una interesante evolución en los últimos años, con ejemplares de buena presencia y bravura en plazas de primera categoría.

Luis David Adame, uno de los toreros más queridos por la afición tapatía, regresa a Guadalajara en un momento de madurez y solidez artística. El menor de la dinastía Adame vive una etapa ascendente tras indultar un toro en Viraco, Perú, y firmar destacadas actuaciones en Europa durante el 2024, incluida una participación en Las Ventas, que le reafirmó como una de las figuras mexicanas más completas del momento.

El propio diestro de Aguascalientes compartió su entusiasmo por volver al Nuevo Progreso y por compartir cartel con su amigo de infancia, Leo Valadez: “Me imagino que debe venir con una actitud renovada y con una espina clavada que se quiere sacar. Es un ‘pedazo’ de torero, un amigo de toda la vida. Nos ilusiona mucho torear juntos, porque nos transmitimos esa vibra de torero. Seguro veremos una gran tarde y un cartel muy completo, con muchas probabilidades de que sea memorable”.

Sobre los toros de Las Huertas, Adame confía en su evolución: “Hace tiempo toreé un toro suyo en la Plaza México y no me ayudó mucho, pero sé que cambiaron sementales. Ahora es otro caste, con muchas sorpresas. Esperemos que nos toque un encierro que vista y permita el lucimiento”.

El espada también aprovechó para reflexionar sobre la importancia de la afición: “Hay que jalar gente a la plaza, instruir, enseñar y esperar a que la afición crezca. Es fundamental que las plazas estén llenas, es la mejor manera de hablar por la tauromaquia”.

Finalmente, al tocar el tema del retiro de su hermano Joselito, fue claro y emotivo: “No he querido hablar mucho del tema. En el corazón de un torero hay un momento en el que dice ‘hasta aquí’. Para estar frente al toro hay que estar muy fuerte, muy entero. No puedes mentirle al toro, ni a ti mismo”.

La cita del domingo en Guadalajara no solo reunirá a tres toreros en plenitud, sino que también ofrecerá la oportunidad de disfrutar del arte, la emoción y el valor en su máxima expresión. Con Borja Jiménez, figura de la temporada española; Luis David Adame, consolidado en la madurez; y Leo Valadez, con hambre de regresar por la puerta grande, el Nuevo Progreso volverá a ser el escenario donde la tauromaquia se reafirma como una tradición viva, apasionante y profundamente mexicana.

SV