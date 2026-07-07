Charros se despide de Billy Hamilton y suma a Gilberto Jiménez para reforzar el jardín

Los Charros de Jalisco anunciaron este martes movimientos importantes en su roster al confirmar la baja del jardinero estadounidense Billy Hamilton, quien deja de formar parte del equipo que compite en la Liga Mexicana de Beisbol. En contraparte, la novena albiazul informó la incorporación del dominicano Gilberto Jiménez, con la intención de fortalecer los jardines para la recta final de la temporada regular.

La salida de Hamilton marca el final, por ahora, de una etapa en la que el experimentado pelotero dejó momentos destacados con la organización. Aunque en la Liga Mexicana del Pacífico se convirtió en una pieza clave para la obtención de los campeonatos gracias a su velocidad, defensiva y oportunos batazos, su paso por el circuito veraniego no pudo mantenerse al mismo nivel en las últimas semanas.

Las lesiones y la falta de continuidad terminaron por relegarlo a un papel secundario dentro del plantel. En total, Hamilton disputó 90 encuentros con Charros en la LMB, registró 78 imparables, anotó 51 carreras y produjo 25 más.

Además, una lesión lo dejó fuera durante buena parte de la temporada 2025, impidiéndole participar en las finales que disputó la escuadra jalisciense. En la presente campaña tampoco consiguió recuperar su mejor versión y perdió terreno en un plantel que ha lidiado con constantes bajas por lesión.

Refuerzo nuevo

Para cubrir ese espacio, la directiva apostó por el talento de Gilberto Jiménez. El jardinero dominicano, de 25 años, pasó cinco temporadas en Ligas Menores con la organización de Boston y llega tras firmar una extraordinaria campaña en Venezuela con Guerreros de Lara.

VELOCIDAD Y CONTACTO A LOS CHARROS: GILBERTO JIMÉNEZ LLEGA A JALISCO��



➡️Jiménez���� es outfielder y tiene 25 años.

➡️Jugó 5 años en MiLB de Boston; vio acción en 327G , conectó 428H, sumó 72SB y bateó .300AVG.

➡️Este 2026 jugó en ���� con Guerreros de Lara y dejó al equipo siendo… pic.twitter.com/nJC9PCS6vA— Charros de Jalisco (@charrosbeisbol) July 7, 2026

Jiménez lideró el circuito venezolano con un promedio de bateo de .406, además de encabezar el departamento de imparables con 97 y de triples con cinco. También rompió el récord de más hits en una temporada, superando la marca anterior de 73, números que ahora buscará mantener con el uniforme de los Charros de Jalisco.

NG