Gabriel Milito pudo llegar a Cruz Azul antes que a Chivas

Este sábado 21 de febrero, se disputa el partido de Cruz Azul contra Chivas, dirigido por Gabriel Milito, en el Clausura 2026.

Lee también: Cruz Azul recupera a una de sus estrellas de cara al duelo contra Chivas

Gabriel Milito, actual DT del Guadalajara, apuesta por que el equipo se lleve de nueva cuenta la victoria tras haberlo hecho contra el América. Milito se encontrará con los Cementeros; no es la única ocasión en la que él ha estado cerca de ellos en la cancha, pues hace tiempo estuvo cerca de ser el entrenador del equipo. Aquí te decimos los detalles de cómo esto no se convirtió en una realidad.

El debate que definió el futuro del Cruz Azul

No fue hace tanto; el año pasado, cuando Cruz Azul analizaba quién sería el reemplazo de Vicente Sánchez como interino, Gabriel Milito era el principal candidato.

La razón por la que Milito rechazó al Cruz Azul

Al momento en que Cruz Azul hizo la propuesta al técnico, este la rechazó, pues no estaba dispuesto a tomar al cargo. Tiempo después dio el gran paso, aterrizando en Chivas.

Te puede interesar: Isaac del Toro: horario y dónde ver al mexicano en la etapa 3 del UAE Tour

Ahora el futuro de Chivas está en manos de Milito, quien tomará todos sus esfuerzos para preparar al equipo y que dé el máximo desempeño en el próximo juego contra Cruz Azul.

¿Cuándo es el partido de Chivas contra Cruz Azul?

Chivas se enfrentará contra Cruz Azul el próximo sábado 21 de febrero en la cancha del estadio Cuauhtémoc, en Puebla de Zaragoza, en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

La transmisión EN VIVO del partido se podrá ver en:

TV abierta a través del Canal 5

ViX

TUDN

*** Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp *** https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AS